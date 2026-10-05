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Gündem Niğde emniyeti kaçakçılara geçit vermiyor: 1 milyon 900 bin makaron ele geçirildi
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Niğde emniyeti kaçakçılara geçit vermiyor: 1 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

Yeniakit Publisher
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Niğde emniyeti kaçakçılara geçit vermiyor: 1 milyon 900 bin makaron ele geçirildi

Niğde(akit) Niğde’de kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan 1 milyon 900 bin adet tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince; kaçakçılığın önlenmesi, kaçakçılığın ortaya çıkardığı etkilerin bertaraf edilmesi, toplum düzeni ve halk sağlığının korunması, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığı ile vergi kaybının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Yürütülen çalışmalar kapsamında 2 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli ve idari işlem başlatıldı.

"TIR’IN DORSİ VE ÇEŞİTLİ BÖLÜMLERİ ARANDI"..

Şüphelilere ait bir TIR aracının dorsesi ile aracın çeşitli bölümlerinde yapılan aramalarda, gizlenmiş ve farklı şekillerde kamufle edilmiş çok sayıda kaçak tütün ürünü bulundu.
Aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olduğu değerlendirilen 1 milyon 900 bin adet tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

"2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI"...

Operasyon kapsamında yakalanan 2 şüpheli hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

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