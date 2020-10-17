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Korona Virüs Nevzat Tarhan Yeni Akit'e konuştu! Koronavirüse karşı psikolojik bağışıklık mümkün mü?
Korona Virüs

Nevzat Tarhan Yeni Akit'e konuştu! Koronavirüse karşı psikolojik bağışıklık mümkün mü?

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Akit'e özel röportaj verdi. Tarhan, herkesin merak ettiği 'Koronavirüse karşı psikolojik bağışıklık mümkün mü?' sorusuna dair önemli değerlendirmelerde bulunurken, koronavirüsün düşman olarak görülmesi durumunda bağışıklık sisteminin geliştirilemeyeceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 21:47:00 - 2020-10-17 22:00:38
Nevzat Tarhan Yeni Akit'e konuştu! Koronavirüse karşı psikolojik bağışıklık mümkün mü?

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Nevzat Tarhan, Yeni Akit’e verdiği özel röportajda, 'Koronavirüse karşı psikolojik bağışıklık mümkün mü?' sorusunun cevabını verdi.

'Psikolojik bağışıklığı yüksek kişiler Covid'e daha dirençli'

Dünyayı saran koronavirüs salgınıyla ilgili hala insanlar üzerindeki korkunun devam ettiğini belirten Tarhan, psikiyatri kliniklerine başvuruların arttığını ifade etti.
İnsanların vücudunda psikolojik bağışıklık sistemi olduğunu vurgulayan Tarhan, “Psikolojik sağlamlığı olan kişilerin psikolojik bağışıklığı daha yüksek olur. Covid’e karşı daha dirençlidirler.” ifadelerini kullandı.

Tarhan, “Kişi stres yönetimini biliyorsa, hayattaki zorluklara karşı sorun çözme becerisini geliştirmişse, bu kişilerin psikolojik sağlamlığı yüksek düzeyde oluyor.” şeklinde konuştu.

Yaşanılan her acıyı, stresi bir aşı olarak görülmesi gerektiğini savunan Tarhan, bu şekilde pandemiyle ilgili yaşanan paniğin daha rahat atlatılacağını ve pandemiden güçlenerek çıkılacağını söyledi.

Covid'i düşman olarak görmeyin

Tarhan konuşmasının devamında Covid’in düşman olarak görülmesi durumunda bağışıklık sisteminin geliştirilemeyeceğini belirtti.

“Covid’i düşman olarak görmeyeceğiz. Bir rüzgar olarak görüp bundan nasıl faydalanırım diyeceğiz.” şeklinde konuşan Tarhan, “Bunu yapabilmemiz psikolojik bağışıklığımızın, psikolojik sağlamlığımızın ayakta kalması için çok önemli.” ifadelerini kullandı.

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