NEVŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ) İHALE İLANI

SATIŞA SUNULAN TAŞINMAZ

SIRA NO İLÇESİ MAH./KÖY ADA PARSEL Hazine Hissesi / Taşınmaz Yüzölçümü SATILACAK HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİNİ BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ 1 Merkez Sümer Mah. 3456 4 1049,94 / 1049,94 Tamamı Arsa Konut-Ticari Alan 12.600.000,00 2.520.000,00 15.12.2025 09:30

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZIN

1-Yukarıda ihale bilgileri yer alan taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre satış ihalesi; 15 Temmuız Mahallesi Alparslan Türkeş Cad No:1 adresinde bulunan Nevşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü / Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.

2- İhale ilgili şartname mesai saatleri içerisinde ve ihale saatine kadar Nevşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

"3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a)Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi, tebligat için Türkiye’deki adreslerini gösterir belgeyi,

b) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

c) Geçici teminat belgesini (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine veya Mal müdürlüklerine yatırılacak nakit para karşılığında alınacak makbuz, Geçici Teminat Bedelinin Banka aracılığı ile ödenmesi halinde ise Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişi veya Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanmış süresiz ve limit içi düzenlenen işin özelliği belirtilen teminat mektupları (Banka teyit yazısı ile birlikte ve Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerdir.)

d) Gerçek Kişiler adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletname, Özel Hukuk Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacaklar; yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir belge veya noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, Kamu Tüzel Kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak ve teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, İhale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir."

4- Belediye ve belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan taşınmazlardan satış bedeli 5.000,00 TL ve üzerinde olanların, Belediye ve belediye mücavir alanların dışında kalanların ise 1.000,00 TL ve üzerinde olanların satış bedelleri 1/4'ü peşin, kalan kısmı ise en fazla 2 yılda ve sekiz eşit taksitle ve kanuni faizleriyle birlikte ödenebilecektir. Taşınmazların satış bedellerinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır.

5- Hazine'ye ait taşınmazların satışı KDV ye tabi değildir. Ayrıca satış için tapudaki tüm işlemler bedelsizdir. 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden de muaftır.

6- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %1 ( yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0,5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0,25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.

7-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

8-Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR.

NOT: Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.csb.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Ayrıca nevsehir.csb.gov.tr adresinde de ilanlar mevcuttur.İrtibat tel: 03842151050

Basın No: ILN02344603