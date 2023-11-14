NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

MEHMET AKİF ERSOY MAHALLESİ 3042 ADA 2 PARSEL KAT KARŞILIĞI BİNA YAPIM İŞİ

İHALESİ YAPILACAKTIR.

İhaleyi Yapan İdareye İlişkin Bilgileri;



İdare : Nevşehir Belediye Başkanlığı / İşletme ve İştirakler Müdürlüğü

Adres : Camicedit Mahallesi Belediye Caddesi No:73 / Nevşehir Belediye Hizmet Binası Kat:3

Telefon : (0)384 213 12 20 / 183

İhalenin Konusu:

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen işin, kat karşılığı inşaat yapım ihalesidir.

MEVKİ ADA PARSEL M² TOPLAM KONUT SAYISI MUHAMMEN BEDEL (₺) GEÇİCİ TEMİNAT(%3) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 3042 2 2.232,81 m² 40 75.773.350,00 TL 2.273.200,50 TL 4 Aralık 2023 14:00



2. İhalenin Tarihi, Saati, Yeri ve Evrakların Teslim Süresi:

Söz konusu kat karşılığı inşaat yapım ihalesi yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatte, Nevşehir Belediyesi Meclis Salonunda, İhale Komisyonunca yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç, 04.12.2023 Pazartesi günü, Saat 12:00’a kadar Belediyemiz Nevşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

İhalenin Yapılış Şekli:

İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a vd. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapım ihalesidir. Toplam 40 adet bağımsız bölümden oluşup, İdareye bırakılacak 11 adet bağımsız bölümlere ilave olarak belirlenen 1.500.000,00 (BirMilyonBeşYüzBin) TL bedelin artırımı suretiyle yapılacaktır.

İhale Şartnamesinin Ekleri İle Temini ve Bedeli:

İhalesi yapılacak iş için İhale dosya bedeli 5.000,00 (BeşBin) TL olup, Nevşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden ihale dosyası temin edilebilir.

İhalenin Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Miktarı ve Esasları:

Yukarıdaki tabloda ihalesi yapılacak iş için muhammen bedel belirtilmiştir. İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişilerin, ihalesine katılmak istedikleri işle ilgili yukarıda belirtilen Muhammen bedel üzerinden, % 3 Geçici Teminat vermeleri gerekmektedir. Teminatlar, Nevşehir Belediyesi Başkanlığı ( Vakıfbank Nevşehir Sanayi Şubesi IBAN: TR840001500158007292361915) İban numaralı Belediyemiz hesabına, dekontta ‘Kat Karşılığı Bina Yapım İşi’ diye belirtmek şartı ile yatırılabilir. Banka teminat mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunda ‘Kat Karşılığı Bina Yapım İşi’ diye yazılacaktır. Ayrıca Teminat mektubu süresiz olacak ve mektubun aslı olacaktır.

İhaleye Katılabilmek İçin Yeterlilik Kriterleri ve İstenen Belgeler:

6.1 İsteklilerin aşağıda sayıları belirtilen belgeleri başvuru dosyasında sunmaları gerekmektedir.

a) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

b) Geçici Teminat Belgesi, (Muhammen Bedel üzerinden %3 oranında )

c) İhale dokümanının satın alındığına dair belge

d) Belediyemize borcu olmadığına dair belge

e) İkametgâh belgesi (Tüzel kişiler için adres bildirgesi ) Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi.

f) Tüzel kişi olması halinde ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticari Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticari Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

g) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyanı, Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini

h) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin sicilinde kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından 2023 yılı içinde alınmış kayıtlı olduğuna dair belge.

i) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekâletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

j) İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler iş ortalığı yaptıklarına dair pilot ortağında belirttiği ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesi

k) İsteklinin; dernek, Oda, Federasyon Konfederasyon veya vakıf olması halinde tüzel kişiliğini kanıtlayıcı belge ile temsile yetkili kişilerin Noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgeleri sunmaları gerekmektedir.

l) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesi gereğince hazırlanacak ekte verilen teklif mektubu.

m) İhale tarihi itibariyle ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu bulunmadığına dair belgenin aslının idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.

n) İhale tarihi itibariyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumu internet adresi üzerinden alınacak Türkiye geneli prim borcu olmadığına dair belgenin aslının idareye ibraz edilmesi gerekmektedir.

o) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyanı.

p) İhale tarihi itibarı ile geçerli olan “Yapı Müteahhitlerinin Sınırlandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” gereğince en az ‘F’ sınıfı müteahhit yetki belgesi.

İsteklinin iş ortaklığı olması durumunda pilot ortak tarafından belirtilen sınıfta müteahhitlik belgesi yeterlidir.

Özel Şartlar:

Tüm harçlar ve giderler yükleniciye aittir.

İhale İlanı Hakkında:

İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karşılığı bina yapım ihale şartnamesi ve sözleşme hükümleri uygulanacaktır. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

#ilangovtr

Basın No: ILN01921670