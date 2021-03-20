Nedir bu İstanbul Sözleşmesi maddeleri? İstanbul Sözleşmesi neden fesih edildi?
İstanbul Sözleşmesi içeriği ne? Türk aile yapısının temeline dinamit yerleştiren, kadını erkeğe, erkeği kadına düşman eden, eşler arasındaki çatışmaya zemin hazırlayan, Batının çürümüş aile yapısından esinlenerek oluşturulan İstabul Sözleşmesi nihayet olması gereken yere çöp sepetine atıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Peki nedir bu İstanbul Sözleşmesi maddeleri? İstanbul Sözleşmesi neyi ifade ediyordu? İstanbul Sözleşmesi iddia edildiği gibi kadına şiddeti önlemeyi mi hedefliyordu? İstanbul Sözleşmesi maddeleri.
Türk aile yapısını yerle yeksan eden, LGBT sapkınların önünü açan, kadına şiddeti önlemek yerine kadına şiddeti daha da artıran, Türk milletinin aile yapısına hiç bir faydası olmayan İstabul sözleşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla iptal edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.
Batı'nın dayattığı ve 'aile'yi yıkmayı hedef alan İstanbul Sözleşmesi, kadın cinayetlerini daha fazla artırırken eşcinsel sapkınları meşrulaştırmanın yolunu da açıyordu.