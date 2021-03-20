Nedir bu İstanbul Sözleşmesi maddeleri? İstanbul Sözleşmesi neden fesih edildi?

Türk aile yapısını yerle yeksan eden, LGBT sapkınların önünü açan, kadına şiddeti önlemek yerine kadına şiddeti daha da artıran, Türk milletinin aile yapısına hiç bir faydası olmayan İstabul sözleşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla iptal edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararda şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Cumhuriyeti adına 11/5/2011 tarihinde imzalanan ve 10/2/2012 tarihli ve 2012/2816 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

Batı'nın dayattığı ve 'aile'yi yıkmayı hedef alan İstanbul Sözleşmesi, kadın cinayetlerini daha fazla artırırken eşcinsel sapkınları meşrulaştırmanın yolunu da açıyordu.