Necid'den Fenerbahçe-Slavia Prag tahmini: "Slavia'nın 2-1 kazanacağına inanıyorum"

Bir dönem Bursaspor forması giyen, bugün Slavia Prag B Takımı'nda oyuncu ve mentör olarak görev yapan 37 yaşındaki Çekyalı futbolcu Tomas Necid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Slavia Prag maçında Slavia açısından en büyük tehdidin Vedat Muriqi ile Mason Greenwood olduğunu söyledi.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Necid, ilgi çekici bir maç beklediğini dile getirdi. Tecrübeli golcü, "Her iki takım da son maçlarını kaybetti. Bu nedenle sahaya tedbirli bir oyun anlayışıyla çıkıp galibiyeti hedefleyeceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

"En büyük tehdit, hücum oyuncuları Muriqi ve Greenwood"

Fenerbahçe'de hangi isimlerin Slavia Prag karşısında tehdit oluşturabileceği sorusuna Çekyalı futbolcu şu yanıtı verdi: "Bana göre en büyük tehdit, hücum oyuncuları Muriqi ve Greenwood. İkisi de tehlikeli oyuncular. Hem gol atabiliyorlar hem de takım arkadaşları için gol fırsatları oluşturabiliyorlar."

Necid'e göre Slavia çok yoğun ve fiziksel açıdan zorlayıcı bir oyun oynamayı hedefliyor; bu, takımın en önemli ve güçlü yönlerinden biri. Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyunculara sahip olduğunu, ligde çok sayıda gol attığını, sahasında çok güçlü bir takım olduğunu ve takımı destekleyen harika taraftarları bulunduğunu anlatan Necid, "Hatırladığım kadarıyla stadyumdaki atmosfer gerçekten muhteşem. Islıklamaları hatırlıyorum; rakip takım için son derece rahatsız edici bir durum. Ama Slavia'nın çok iyi olan savunmasını aşabilmek için bir çözüm bulmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Slavia Prag'ın son yıllarda Avrupa kupalarında rekabetçi bir takım olmasında önemli payın teknik direktör Jindrich Trpisovsky'ye ait olduğunu belirten Necid, "Teknik Direktör Trpisovsky ve ekibi bu konuda büyük bir takdiri hak ediyor. Uzun süredir takımın başındalar ve her zaman ligde üstünlük kurabilen, Avrupa'da da rekabetçi kalabilen bir kadro oluşturmayı başarıyorlar" dedi.

"Türkiye'de çok kaliteli oyuncular forma giyiyor"

Türkiye'de geçirdiği yıllardan güzel anılar biriktirdiğini anlatan Necid, "Türkiye'yle ilgili çok güzel anılarım var; ülkenizi gerçekten seviyorum. Türk futbolu çok yüksek bir seviyede ve oldukça zorlu. Türkiye'de çok kaliteli oyuncular forma giyiyor. Ayrıca harika taraftarları ve stadyumlardaki atmosferi de hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

Bursaspor formasıyla Fenerbahçe'ye attığı golü de hatırlayan futbolcu, harika bir gol olduğunu sözlerine ekledi.

İki ligi karşılaştıran Necid, "Her iki lig de oldukça zorlu. Türkiye Ligi biraz daha teknik bir futbolun oynandığı bir lig. Bunun dışında iki ligi birbirine benzer buluyorum. Türkiye'de maçlara daha fazla taraftar geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

"Slavia'nın 2-1 kazanacağına inanıyorum"

Karşılaşmaya ilişkin tahminini de paylaşan Tomas Necid, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu iki takım arasında oynanan maçlarda çok sayıda gol atıldı. Bu nedenle bu karşılaşmada da benzer bir durum yaşanmasını bekliyorum. İlgi çekici bir maç olacağını düşünüyorum. Her iki takımın da galibiyete ihtiyacı var ancak Slavia'nın maçı 2-1 kazanacağına inanıyorum."