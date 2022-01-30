Ne utanma var ne de sıkılma... Tabipler Birliği değil Yalancılar Birliği

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada artan vaka sayılarının vatandaşları korkutmaması gerektiğini belirterek, "Endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil" diye konuştu.

Vatandaşların telaşa kapılmaması gerektiğini söyleyen Bakan Koca, "En kötü günler geride kaldı" dedi.

Bakan Koca'nın bu açıklamaları vatandaşların yüreğine su serperken salgın sürecinde kuru laftan başka birşey üretmeyen ve yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ı itibarsızlaştırmaya çalışan Türk Tabipler Birliği'nden (TTB) skandal bir açıklama geldi.

Millete korku ve panik aşılamaya çalışan TTB, şu günlerin "pandemide en yüksek ölümlerin görüldüğü dönem" olduğunu iddia etti.

Öte yandan şu sıralar Türkiye'de koronavirüs kaynaklı günlük ölümler 170-180 bantlarında seyretmekte. Bu rakam geçtiğimiz yıl 394'e kadar yükselmiş ve uzun süre 300 küsür civarında kalmıştı.

Bugün ölümler geçen yıla kıyasla neredeyse yarı yarıya azalmışken TTB'nin yaptığı son açıklama "Bunlarda ne utanma kaldı ne de sıkılma" dedirtti.

Şu anki süreci "en yüksek ölümlerin görüldüğü dönem" olarak servis eden Türk Tabipler Birliği bununla da yetinmeyerek Sağlık Bakanlığı'nın halkın canını hiçe saydığı yalanını ortaya attı ve şu ifadeleri kullandı:

"2. yılını geride bıraktığımız pandemide en yüksek vaka ve ölümlerin görüldüğü, yeni pikin ortasında Sağlık Bakanı "endişelenmeye mahal yok" dedi. Hiç bir önlem almayan, salgını kendi haline bırakan Sağlık Bakanlığının halk sağlığını önemsemeyen politikaları nedeniyle ölüyoruz."