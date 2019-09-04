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Ne kadar domatesten ne kadar salça yapılır?

Domates salçası bu sıralar ev hanımlarının gündeminde. Kışlık salça konservelerinin azırlıklarını tamamlayanların yanısıra henüz yapmaya başlamayanlar da var. Domates salçası yaparken kaç kilo domates alınır veya ne kadar domatesten ne kadar salça çıkar gibi sorular salça yapacak olanların aklına gelmekte. Peki Ne kadar domatesten ne kadar salça yapılır? İşte detaylar...

04 Eylül 2019 Çarşamba 00:33
Ne kadar domatesten ne kadar salça yapılır?

Domates salçası bu sıralar ev hanımlarının gündeminde. Kışlık salça konservelerinin azırlıklarını tamamlayanların yanısıra henüz yapmaya başlamayanlar da var. Domates salçası yaparken kaç kilo domates alınır veya ne kadar domatesten ne kadar salça çıkar gibi sorular salça yapacak olanların aklına gelmekte. Peki Ne kadar domatesten ne kadar salça yapılır? İşte detaylar...

Domates salçası yapmanın çeşitli yöntemleri bulunuyor. Kimileri salçayı pişirerek yaparken kimileri ise çiğden yapmayı tercih ediyor. Bu metotlar arasında lezzet ya da kıvam açısından çok fazla fark yok. O nedenle siz dilediğiniz bir salça tarifini tercih edebilirsiniz.

Ne kadar domatesten ne kadar salça yapılır?

Domates salçası için aldığınız domatesin büyüklüğü, sululuğu çıkaracağınız salçanın miktarını değiştirmektedir. Sulu bir domatesten daha fazla salça etmeniz mümkün. Ancak ortalama olarak 10 kilo domatesten 1 kilo salça elde edilir.

Domates salçası nazıl hazırlanır?

Malzemeler

2 kilogram domates
4 yemek kaşığı zeytinyağı
5 diş sarımsak
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tuz

Hazırlanışı

Öncelikle domateslerin kabuklarını soymakla işe başlayın. En pratik yolu domatesin dibine artı şeklinde bir çizik attıktan sonra kaynar suda 30 saniye bekletip ardından buzlu suya koymaktır. Domateslerin kabukları bıçakla çizdiğiniz bölgelerden soyulmaya başlayacaktır.

Domatesleri küp küp doğrayın eğer fazla sulu ise biraz suyunu ayırın. Tencerenin içine zeytinyağı, karabiber ve naneyi biraz kavurun. Daha sonra, küçük küçük doğradığınız sarımsakları ekleyin. Son olarak domateslerle beraber bütün malzemeleri ekleyin ve 3-4 dakika kaynattıktan sonra altını kapatın. Bu noktada tadına bakarak tuz miktarını artırabilirsiniz.

Kullanacağınız kavanozları daha önceden kaynar suda iyice kaynatın ve temizleyin. Biraz soğuduktan sonra sosunuzu kavanozların içine doldurun ve kapaklarını kapatın. Ters çevirip buzdolabında veya karanlık bir ortamda bekletin. Domates sosunuz hazır.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 00:33
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