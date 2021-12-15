NASA ilk defa güneşe dokundu

NASA'nın 60 yıl önce belirlediği "güneşe dokunma" hedefi 3 yıl önce fırlatılan Parker Solar Probe uzay aracı tarafından gerçekleştirildi.

Solar Probe, parçacıkları ve güneşin manyetik alanlarını örneklemek için korona tabakasından ve üst atmosferinden başarıyla geçti.

NASA'nın Bilim Misyonu Müdürlüğü müdür yardımcısı Thomas Zurbuchen yaptığı açıklamada, "Parker Solar Probe'un 'Güneş'e dokunması' güneş bilimi için anıtsal bir an ve gerçekten dikkate değer bir başarıdır. Bu kilometre taşı bize sadece Güneş'imizin hakkında daha derin bilgiler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kendi yıldızımız hakkında öğrendiğimiz her şey bize evrenin geri kalanındaki yıldızlar hakkında daha fazla şey öğretiyor." dedi.