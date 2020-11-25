“Nallıhan Kuş Cenneti’ni korumak için tünel inşa ediyoruz”

Karaismailoğlu, Ankara-Beypazarı-Çayırhan-Nallıhan yolundaki Çayırhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli’nin şantiyesinde incelemelerde bulundu.



İncelemenin ardından açıklama yapan Karaismailoğlu, “Buradaki çalışma, 1262 metre uzunluğunda çift tüp tünel ve devamında 270 metre uzunluğunda çift köprüden oluşuyor. Burayı tünel yapmadan bölünmüş yol olarak geçebilirdik ama Nallıhan Kuş Cenneti’ni korumak için bu tüneli inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Karaismailoğlu, tünel ve köprü inşaatlarının, kuşların ve yaban hayatının etkilenmemesi için büyük bir özveriyle hazırlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Yaptığımız bu projeler, buraya büyük değer kazandıracak ve ulaşımı daha da kolaylaştıracak. Ayrıca burası Sarıyer Barajı’nın bir kolu olan Aladağ Çayı üzerinde bulunuyor. Yine buradaki köprü ve tünel imalatları 2021 yılının sonunda tamamlayıp eksik kalan 23 kilometrelik yolun da ihalesini yaptıktan sonra Ankara-Nallıhan arası konforlu, emniyetli güvenli bir yola kavuşacak ve bölgenin de değerine değer katacak.”