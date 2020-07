Naci Görür kimdir nerelidir? Prof. Dr. Naci Görür hayatı biyografisi

Prof. Dr. Naci Görür, depremin ne zaman olacağını bilmenin mümkün olmadığını ama araştırmaların 1999’dan itibaren 30 yıl içerisinde olma olasılığının yüzde 60’tan fazla olduğunu ortaya koyduğunu vurguladı. Marmara tabanını boydan boya kesen doğrultu atımlı fayın üç kola ayrıldığını anlatan Görür, İstanbul’u etkileyecek depremin 70-75 km uzunluğundaki Yeşilköy açıklarında başlayıp orta Marmara çukurluğunda devam eden Kumburgaz fayında meydana geleceğini düşündüklerini belirtti. Peki Prof. Dr. Naci Görür kimdir? İşte Prof. Dr. Naci Görür hayatı biyografisi.

Naci Görür kimdir?

Profesör Dr. Naci Görür, 1947 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. 1966 yılında İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi) Maden Fakültesi'ni kazanan Profesör Dr. Naci Görür, lisansını İTÜ Öğretim Üyesi Aday Adayı Bursu ile tamamladı. 1971 yılında Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Y.Mühendis olarak mezun oldu. 1973 yılına kadar İTÜ'de asistan olarak çalıştı.1973 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'nın bursu ile doktora yapmak üzere İngiltere'ye giden Profesör Dr. Naci Görür, London University, Imperial College, Royal School of Mines'da D.I.C. (Diploma of Imperial College), M.Phil. (Master of Philosophy) ve PhD (Doctor of Philosphy) derecelerini aldı.Profesör Dr. Naci Görür 1978'de Türkiye'ye dönerek İTÜ'de çalışmaya başladı. Bu üniversitede 1983'de doçent, 1989'da profesör oldu. 1997-2000 yılları arasında Maden Fakültesi'nde dekanlık görevini üstlendi. Sedimantoloji ve Deniz Jeolojisi konularında uzman olanNaci Görür, Türkiye'nin sedimenter havzaları, tektoniği ve denizleri hakkında araştırmalar yaptı.Marmara Depremi sonrası en nitelikli araştırmaları yaptı1999 depremlerinden sonra Marmara Denizi'nin deprem potansiyelinin açıklığa kavuşturulması için yoğun bir faaliyet gösteren Profesör Dr. Naci Görür, 1983 yılında TÜBİTAK Teşvik Ödülü'nü aldı. 1997 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nin (TÜBA) asli üyeliğine seçildi. 2004 yılında NATO bilim ödülünü aldı.