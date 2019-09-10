Muzlu muhallebi nasıl yapılır? | Tam kıvamında tarif

Çok eski zamanlardan bizlere miras kalan ve günümüzde hala yapılan geleneksel tatlımızı, muzlu denemeniz için, enfes bir tarif geliştirdik. Yepyeni tarifi ve inanılmaz tadıyla muzlu muhallebi yapımı. Peki ama muzlu muhallebi nasıl yapılır? Muzlu muhallebi malzemeleri nelerdir? Muhallebi kıvamı nasıl tutturulur? İşte detaylar...

Zaman geçse de tadı ve yeri değişmeyen lezzetlerden biri olmayı başarıyor muhallebi... Farklı meyveler, soslar ve pastalara eşlik etse de, klasik tarifi hiç unutulmuyor.

Klasik tarifini bir de muzlu denemeniz, o dokuyu hissetmeniz için sizlerle bu tarifi paylaşıyoruz...

Malzemeler

6 yemek kaşığı şeker

1,5 yemek kaşığı un

2,5 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı pirinç unu

1 litre süt

damla sakızı

1 yemek kaşığı tereyağı

2 adet muz

Yapılışı

Şeker, un, nişasta, pirinç unu ve sütü bir tencereye alarak kaynatın.

Orta ateşte göz göz olana kadar pişirin. Kaynatıp 10 dakika da kısık ateşte beklettiğiniz muhallebi tenceresini ocaktan alın.

Tereyağını ve daha sonra damla sakızını döverek içine ilave edin. Ardından muzları ezip, blenderdan geçirin ve tencereye ilave edin.

İlk sıcağı çıkınca karıştırarak kaplara bölüştürün.

Şimdiden afiyet olsun...