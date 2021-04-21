Mutlu Türkmen kimdir? Bayburt Üniversitesi rektörü kim?
Cumhurbaşkanlığının rektör atamalarına ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Bayburt Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mutlu Türkmen getirildi. Peki, Mutlu Türkmen kimdir?
Mutlu Türkmen, 1973 Gümüşhane Şiran Arıtaş Köyü’nde dünyaya geldi. İlköğrenimine Arıtaş Köyü İlkokulunda başlayıp, Ankara Karşıyaka İlkokulunda tamamladı. Daha sonra sırasıyla Özel Yükseliş Lisesi Orta Kısmı ve Yenimahalle Mustafa Kemal Lisesini tamamladı.
Mutlu Türkmen, 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun oldu. 2001 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Trafik Planlaması ve Uygulaması, 2005 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dallarından yüksek lisans dereceleri aldı.