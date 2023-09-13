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Teknoloji Müthiş gelişmenin haberi Türkiye'ye ilan edildi! Bir ilimizde insansız hava aracı fabrikası kuruluyor
Teknoloji

Müthiş gelişmenin haberi Türkiye'ye ilan edildi! Bir ilimizde insansız hava aracı fabrikası kuruluyor

Yeniakit Publisher
2023-09-13 12:58:00 -
Müthiş gelişmenin haberi Türkiye'ye ilan edildi! Bir ilimizde insansız hava aracı fabrikası kuruluyor

Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki adımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Yozgat'ta bu kez drone fabrikası kurulacak.

İzmir merkezli Ocakcı Holding, Yozgat'ta drone üretim tesisi kurma amacıyla Art Mimarlık ile önemli bir iş birliği anlaşmasına imza attı. Bu iş birliği, Yozgat'ın ekonomik ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlaması beklenen büyük bir adımı temsil ediyor.

Ocakcı Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Ocakcı, anlaşmayı kamuoyuna duyurduğunda "Yozgat'ta yeni bir dönem başlıyor... Başlıyoruz!" ifadelerini kullanarak, projenin önemine dikkat çekti. 1990 doğumlu olan Sedat Ocakcı'nın Yozgat'ın Kadışehri ilçesine kayıtlı olduğu belirtildi.

Yozgat'ın sanayi ve teknoloji potansiyelinin artması adına bu önemli iş birliği, drone teknolojisinin birçok sektörde yaygınlaşmasını ve bölgede istihdam oluşturulması hedefliyor. Yeni kurulacak fabrikanın, Yozgat'ın ekonomisine ciddi bir ivme kazandıracağı öngörülüyor.

Ocakcı Holding ile Art Mimarlık arasında gerçekleşen bu iş birliği, Türkiye'nin teknoloji üretim kapasitesini artırma amacına hizmet ediyor. Yozgat'ta hayata geçirilecek olan drone fabrikası, hem bölgenin ekonomisini canlandırma potansiyeline sahip hem de Türkiye'nin teknolojik alandaki büyümesine önemli katkılar sunacak.

Bu yeni adım, Yozgat'ta teknoloji ve sanayi sektöründe yaşanacak olan dönüşümü temsil ediyor ve Türkiye'nin teknoloji üretimindeki yerini daha da güçlendireceği beklentiler arasında.
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Kaynak: Yozgatcamlık

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