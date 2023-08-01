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Biyografi Mustafa Kasım Karahocagil kimdir hayatı kariyeri
Biyografi

Mustafa Kasım Karahocagil kimdir hayatı kariyeri

Yeniakit Publisher
2023-08-01 22:54:00 -
Mustafa Kasım Karahocagil kimdir hayatı kariyeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 20 üniversiteye rektör atandı. Görev alan isimlerden biri de Mustafa Kasım Karahocagil oldu. Peki, Mustafa Kasım Karahocagil kimdir?

Alınan kararla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil atandı. Peki, Mustafa Kasım Karahocagil kim?

Prof. Dr. Mustafa Kazım Karahocagil, 1970 yılında Erzurum Oltu’ da doğdu. İlk orta ve lise eğitimini Amasya’ da tamamladı. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ ni bitirdi. Amasya Yassıçal ve Merkez I Nolu Sağlık Ocaklarında çalıştı. 1997 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalını kazandı. Burada bir yıl çalıştıktan sonra aynı fakültenin Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalına dikey geçiş yaptı. 2006 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nde Enfeksiyon Kontrol Doktoru olarak görev yaptı. 28 Nisan-30 Haziran 2008 tarihleri arasında Almanya/Berlin Charité-Universittsmedizin Hastaneleri’nde yoğun bakım ve hastane enfeksiyonları konusunda çalıştı. 20 Ocak 2009 tarihinde Bursa Uludağ Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda yapılan doçentlik sınavında başarılı bulunarak, Üniversite Doçenti unvan ve yetkisine yükseltildi. Karahocagil, 2020 yılından bugüne kadar Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

 Akademik Ünvanlar

 Profesör Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2016-

 Profesör Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2014-2016
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 Doçent Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2009-2014

 Yardımcı Doçent Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, 2006-2009

Akademik / İdari Görevler

 Rektör Yardımcısı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2020 -

 Dekan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, , 2018 -

 Anabilim Dalı Başkanı Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 -

 Yönetim Kurulu Üyeliği Ahi Evran Üniversitesi, , 2016 -

 Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği Yüzüncü Yıl Üniversitesi, , 2015 - 2016

 Dekan Yardımcısı Yüzüncü Yıl Üniversitesi, , 2013 - 2016

 Anabilim Dalı Başkanı Yüzüncü Yıl Üniversitesi, , 2012 - 2016

 Fakülte Kurulu Üyeliği Yüzüncü Yıl Üniversitesi, , 2009 - 2013

Üniversite Dışı Deneyim

 Uzman Dr Sb Oltu Devlet Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji, 2004 - 2006

 Öğretim Görevlisi Fatih Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2003 - 2004

 Pratisyen Dr Sb Amasya I Nolu Sağlık Ocağı, 1994 - 1997

 Pratisyen Dr Sb Amasya Yassıçal Sağlık Ocağı, 1993 - 1994

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