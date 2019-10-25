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Mustafa Kamalak’ın oğlu İYİ Parti’ye geçti

Saadet Partisi(SP) eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oğlu Muhammet Furkan Kamalak, İYİ Parti saflarına geçti.

25 Ekim 2019 Cuma 15:54
Mustafa Kamalak’ın oğlu İYİ Parti’ye geçti

Sezai Erhan  yeniakit.com.tr  SP eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oğlu avukat Muhammet Furkan Kamalak’ın, İYİ Parti’ye geçtiği öğrenildi. Furkan Kamalak, İYİ Parti’nin ikinci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Olmaktan mutlu olduğum yerdeyim” dedi.

Saadet Partisi hakkında olumsuz konuşmam

SP hakkında olumsuz konuşmanın yanlış olacağını belirten Kamalak, “İçinde doğup, büyümüş olduğum parti hakkında olumsuz konuşmak veya nedenleri ortaya sermek tabiki yanlış ve yakışıksız olacaktır. Ancak söyleyebileceğim tek şey bu ülke için gerçekten birşeyler yapabilmek tüm uğraşım” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’ye neden geçtim

Saadet Partisi 27. dönem Ankara 2. bölge 4. sıra milletvekili adayı olmasına rağmen neden İYİ Parti’ye geçtiğine yönelik değerlendirmede bulunan Kamalak, “Ancak yanlış olduğunu düşündüğüm bir takım şeylerden sonra bir şeylerin gerçekten kararlı, istikrarlı bir şekilde mücadele edenlerle olacağını gördüm” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 15:54
  1. Ankara
  2. Mustafa Kamalak

YORUM YAZ

  • AvciAvci10 sa önce
    Hadi lan bu Ülke icin bilmem me yapacakmis inandik yedik
  • İbrahim alkılıç İbrahim alkılıç 10 sa önce
    Daha sonra Chp-ye gidersin emi çocuğum!En iyileriniz çünkü oraya gitti.
  • Çapanoğlu Çapanoğlu 10 sa önce
    Bu iyi gitsin banası da chp ye yakışır
  • Selami/istSelami/ist10 sa önce
    İYİ SAFLARINDA CENKTUTACAK DESENE
  • milletmillet11 sa önce
    Bu adammı milli 
  • UğurUğur11 sa önce
    Bunlar soytarı... Haber yapılması da yanlış...
  • ERSİNERSİN11 sa önce
    CHPKKHDP
  • GENÇTÜRK GENÇTÜRK 11 sa önce
    Babası dazaten Saadetli değildi. Bence son durakCHP
  • OsmanlıOsmanlı11 sa önce
    Nefarkeder ki ! Ha saadet ha iyi .
  • DEMİR DEMİR 11 sa önce
    Güldü oynadı yerini buldu baktı saadette vekil olamayacak belki burada olurum aşkı içine düşmüştür vatan millet sakarya cebime nefsime gelsin gerisi angarya bir sonraki secimden sonra CHP li olur
  • AHMETAHMET11 sa önce
    zaten KAMALAKın 15 Temmuz da darbe öncesi Genel Kurmay karargahına çağrılmasından belliydi
  • OvalıOvalı12 sa önce
    İlk basamak iyi parti, ikinci basamak ver elini chp...
  • Tuncay KTuncay K12 sa önce
    Babasıda Kamalak Oğluda KamalakYani bildiğimiz ODUNLAR.

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