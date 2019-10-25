Mustafa Kamalak’ın oğlu İYİ Parti’ye geçti

Sezai Erhan yeniakit.com.tr SP eski Genel Başkanı Mustafa Kamalak'ın oğlu avukat Muhammet Furkan Kamalak’ın, İYİ Parti’ye geçtiği öğrenildi. Furkan Kamalak, İYİ Parti’nin ikinci kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, “Olmaktan mutlu olduğum yerdeyim” dedi.

Saadet Partisi hakkında olumsuz konuşmam

SP hakkında olumsuz konuşmanın yanlış olacağını belirten Kamalak, “İçinde doğup, büyümüş olduğum parti hakkında olumsuz konuşmak veya nedenleri ortaya sermek tabiki yanlış ve yakışıksız olacaktır. Ancak söyleyebileceğim tek şey bu ülke için gerçekten birşeyler yapabilmek tüm uğraşım” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti’ye neden geçtim

Saadet Partisi 27. dönem Ankara 2. bölge 4. sıra milletvekili adayı olmasına rağmen neden İYİ Parti’ye geçtiğine yönelik değerlendirmede bulunan Kamalak, “Ancak yanlış olduğunu düşündüğüm bir takım şeylerden sonra bir şeylerin gerçekten kararlı, istikrarlı bir şekilde mücadele edenlerle olacağını gördüm” dedi.