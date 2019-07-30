Mustafa İslamoğlu kimdir, kaç yaşında?

Hz. Hatice validemiz için, "İki kocadan arta kalmış..." ifadesini kullanan Mustafa İslamoğlu, sosyal medyanın gündeminde. Mustafa İslamoğlu'nun tartışma yaratan sözleri için Diyanet İşleri Başkanlığı, konuya dair açıklama yaptı. Başkanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde Hazreti Hatice ile ilgili kamuoyunda yer alan tartışmaya işaret edilerek, Hazreti Hatice'nin asaleti, iffeti ve saygınlığı bakımından yaşadığı toplumda herkes tarafından kabul edilen asil ve güzide bir hanımefendi olduğu belirtildi. Gelişmenin ardından "Mustafa İslamoğlu kimdir" sorusu merak ediliyor. Peki Mustafa İslamoğlu kimdir, nereli, kaç yaşındadır? İşe detaylar...

Mustafa İslamoğlu 28 Ekim 1960 yılında Kayseri Develi'de dünyaya gelmiştir. İlahiyatçı, şair olmasının yanı sıra İslam Tarihi, İslam Hukuku gibi alanlarda çalışmalar yaparak eserler vermiş yazardır.

İlk, Orta ve Lise eğitimini Develi'de tamamladı. İlk olarak Arapça ve İslam İlimi dersini babasından aldı.Kayseri Yüksek İslam Enstitüsünde eğitim aldı daha sonra İlahiyat Fakültesinde en son olarak ise Kahire El- Ezher Üniversitesinde İslam Hukuku Fakültesinde eğitimine devam etti.

Yazın hayatına edebiyat ile başladı. İlk makalelerini Milli Gazatede ve Yeni Devir gazetelerine yayınladı. Dergah, Manevra gibi dergilerinde edebi çalışmalarını yayınlarken Üniversiteler arası şiir yarışmasında birincilik ve ikincilik ödüllerini aldı.

Mustafa İslamoğlu ilk kitabını şiirlerinden oluşan Heyelan yayınlandı. İslami hareket önderliğinde yaptığı söyleşileri Öncülerle Konuşmalar ismi ile kitap haline getirildi. Kahire bulunduğu yıllarda İslami araştırmalar yapmış dersler vermiştir.

1990 yılında İmamlar ve Sultanlar isimli İslami Tarihi alanındaki ilk kitabını yayınlamıştır. Kahire'de verdiği dersleri konulu tefsir örneği olarak Adayış Risalesi başlığı altında kitap haline getirmiştir.

Aynı sene İslam hareketinin özeleştirisi olan Yürek Devleti isimli kitabını kaleme almıştır.

1996 yılında ise tüm şiirlerini Divan isimli kitabında topladı. Yazar bir gazetede yazdığı makalesi nedeni ile 1 yıl, Ankara'da sunduğu Kürt Sorununa İslami Çözüm başlıklı tebliği nedeni ile 1.5 yıl toplamda 25 yıl hapse mahkum edildi. Cezaevinde çok zor şartlar altında Arapça bir eserini İslam Tefsir Ekolleri olarak Türkçe'ye çevirdi.

Mustafa İslamoğlu İslami İlimler Akademisi'nde tefsir dersleri vermeye devam ediyor. Ayrıca yazarın konferans, seminer ve hutbe konuşmalarından oluşan görüntülü ve sesli eserleri bulunmaktadır.