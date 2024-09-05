MUŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

İLAN

ESAS NO : 2022/7 Ort. Gid. Sat.

DAVALI : CEYDA SÖYLEMEZ-386*****574-Namık Kemal ve Dilekkızı, 12.09.1978 dğ.

DAVALI : KEREM KEMAL SÖYLEMEZ -386*****876-N. Kemal ve Dilek oğlu,16/07/1986 dğ.

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette)

DAVA TARİHİ : 16/04/2021,

KARAR TARİHİ : 16/06/2022

Davacı Esra SÖYLEMEZ CANŞI tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan açık yargılaması sonunda,

İLANIN KONUSU: *Dava konusu Muş İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesinde kain 91 ada 31 parsel sayılı taşınmazlar üzerindeki ortaklığın paydaşların mirasçılık belgesi ve tapu kayıtlarındaki payları oranında İİK hükümleri uyarınca ORTAKLIĞININ SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, SATIŞIN UMUMİ AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE YAPILMASINA, mahkemece karar verilmiş olmakla;

Davacı Esra Söylemez Canşi vekili Av. Aziz Canşi tarafından Muş Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/322-2022/600 EK sayılı dosyasının kesinleşmesi üzerine satış memurluğumuzun 2022/7 satış kaydı yapılan dosyasının incelenmesinde; davalılar 386*****574 TC kimlik numaralı Ceyda Söylemez , 386*****876 Kerem Kemal Söylemez'in adreslerine ulaşılamadığından, satış ilanı aşağıda açıklanmıştır.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Muş İl, Merkez İlçe, KÜLTÜR Mahalle/Köy, 91 Ada, 31 Parsel sayılı taşınmaz arsa vasfındadır.

Adresi : Kültür Mah. 91 Ada 31 Parsel Muş Merkez / MUŞ

Yüzölçümü : 183,36 m2

İmar Durumu : İmar planı sınırları içerisinde yer almaktadır.

Kıymeti : 659.504,03 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

20/12/2022 tarihinde yapılan kıymet takdiri sonucuna göre düzenlenen bilirkişi raporunda kıymeti 659.504,03 TL olup, KDV oranı : % 10 damga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya aittir. Taşınmaza ait şartname, ilan ve bilirkişi raporu ve imar durumuna ilişkin tüm bilgi ve belgelere esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/7 satış sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satışa konu taşınmazın 1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/10/2024 - 13:35-Bitiş Tarih ve Saati : 14/10/2024 - 13:35 olup, 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/10/2024 - 13:35-Bitiş Tarih ve Saati: 06/11/2024 - 13:35'dur.

Hissedarlar Ceyda Söylemez ve Kerem Kemal Söylemez'e ilanen tebliğ ve ihtar olunur. 28.08.2024

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Basın No: ILN02084255