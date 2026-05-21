Resmi İlanlar MURATPAŞA BELEDİYE BŞK.
ANTALYA
MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 
Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listede belirtilen taşınmazların, ihale şartnamesi esasları doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
 
No Mahallesi Ada Parsel Tapu Alan İmar Durumu Muhammen Bedel Geçici Teminat Taşınmazın İşgal Durumu
1 Şirinyalı 12082 1 5017 m2 Kreş Alanı 376.275.000-TL 11.288.250,00-TL Muhtelif Ölçülerde Yapılar
2 Meydankavağı 28019 1 4.454,53 m2 Ticari Alan 668.179.500-TL 20.045.385,00-TL Boş
3 Ermenek 10677 2 13.877,17 m2 Ticari Alan 784.060.105-TL 23.521.803,15-TL 11 adet Gecekondu Mevcut

- İhale 09/06/2026 Salı günü saat 14.30’da başlayacak olup, ihale listesinde yazılı sıra numarasına göre   ihale tamamlanıncaya kadar devam edilecektir.

- İhale Belediye Encümeni huzurunda Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) yapılacaktır.

- İsteklilerde aranan şartlar, özel şartlar ve belgeler ihale şartnamesinde açıklamalı olarak yazılıdır.

- İhale Şartnamesi Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 5.000,00-TL bedel karşılığında temin edilir.

- İhaleye katılacakların geçici teminatını 08/06/2026 Pazartesi günü saat 17:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları gerekmektedir.

-  Kapalı teklif usulüne göre ihale edilecek arsa için teklifler dosya halinde 08/06/2026 Pazartesi günü saat  17:00’a kadar Yazı İşleri Müdürlüğü Encümen Kalemine sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim  etmeleri gerekmektedir.

- İhaleye katılacak isteklilerin anılan gün ve saatte Encümen Toplantı Salonunda (Beyaz Salon) hazır bulunmaları şarttır.
 
İLAN OLUNUR.
 
Basın No: ILN02470092