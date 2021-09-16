Murat Alan’a Yılın Araştırmacı Gazetecisi ödülü

Mustafa Şaşmaztürk Ankara

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından 6’ncısı düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Birçok ismin ödül almaya hak kazandığı ve organizasyonda Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan yılın araştırmacı gazetecisi dalında ödüle layık görüldü.

Törene ev sahipliği yapan ve ödülleri sahiplerine takdim eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Medya mensuplarımızın her birine başarılar diliyorum. Özgür ve sorumlu milli basın milletimizin aydınlık yarınlarına ulaşmasındaki en önemli unsurlardan biridir. Anadolu basını demokrasinin beslenmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Ülkemizin dört bir yanında dişini tırnağına takarak emek veren medya çalışanlarının her birine teşekkür ediyorum” dedi.

Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

27 Mayıs Yassıada yargılamaları, muhtıralar, 12 Eylül, 28 Şubat gibi dönemlerde darbecilerin yanında saf tutanlar da milli hafızamızın kara kaplı defterinde mimlenmiştir. Ülkesi, halkı ve mesleğinin itibarı için özgürlüğü ve canı dahil mücadele eden gazetecileri bu millet asla unutmayacak.

“Yönlendirebilecekleri Türkiye yok”

Topraklarımıza sahip olamayanlar ruhumuzu işgal etmek, bizi biz yapan her şeyi elimizden almak için dışarıdan ve içeriden nice yollara başvurdular. Türkiye’nin sanayi devrimini kaçırmasını, bilgi ve teknoloji devriminde geride kalmasını sağlayanlar bizi ekonomik düzenden dışlamak için uğraşıyor. Artık siyasetini, ekonomisini, dış politikasını diledikleri gibi yönlendirebilecekleri bir Türkiye olmadığını gördüler.

“2023’ün eşiğindeyiz”

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş gibi önemi ve anlamı ileride çok daha iyi anlaşılacak olan tarihi bir yönetim reformunu hayata geçirdik. Demokrasinin, hukuk devletinin, özgürlüklerin kurallarını kendi çıkarlarına göre eğip bükenlerin, riyakarlık kokan tavırları artık işe yaramıyor.

Göçten iklim değişikliğine, terörden salgın krizine kadar her sınamada kendilerini gelişmiş olarak nitelendirenlerin ne kadar zayıf olduğu anlaşıldı. Bugün büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasındaki en büyük durağımız 2023’ün eşiğindeyiz. Ülkemizi 2023 hedefleri rayında tutarak, vaktimizi ve enerjimizi heba etme girişimlerini boşa çıkardık.”

Ödüle layık görülen diğer bası isimler ise şöyle:

Ahmet Kekeç Özel Ödülü: Hakan Kekeç

Ferhat Koç Özel Ödülü: Milli Gazete

Yılın Tv Yorumcusu: Emin Pazarcı

Yılın Tv Yöneticisi: Zekeriya Karaman

Yılın Televizyon Kanalı: Trt2 Belgesel

Öte yandan; iletişim alanındaki çalışmaları ile yeni bir vizyon geliştirmesi sebebiyle Fahrettin Altun ve milli saunma sanayiine katkılarından dolayı Özdemir Bayraktar da ödüle layık görüldü.