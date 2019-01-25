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"Mülteci Hakları için Medya ve Sivil Toplum İş Birliği" paneli

Panelde, mülteciler hakkında eksik bilgilendirme ve yanlış sunumların azaltılması için Türk medyasıyla sivil toplum arasında daha güçlü bir ilişki kurmanın önemi anlatıldı

25 Ocak 2019 Cuma 22:53
"Mülteci Hakları için Medya ve Sivil Toplum İş Birliği" paneli

ANKARA (AA) - İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAM) koordinasyonunda, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ortaklığıyla hayata geçirilen ve Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından finanse edilen "Mülteci Hakları için Medya ve Sivil Toplum İş Birliği" projesi kapsamında Ankara'da bir panel düzenlendi.

Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Dr. Murat Erdoğan moderatörlüğündeki panelde, Avrupa Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü Bölgesel Bilgilendirme Ofisi temsilcisi Mathias Eick, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Ayhan Kaya, Özyeğin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Deniz Şenol Sert ve İGAM Başkanı Metin Çorabatır konuşma yaptı.

Mültecilerin Türk medyasında temsil edilme yöntemleriyle farkındalık oluşturmanın önemine değinilen panelde, yapıcı mesajlar yayarak, mülteciler hakkında eksik bilgilendirme ve yanlış sunumların azaltılması için Türk medyasıyla sivil toplum arasında daha güçlü bir ilişki kurmanın hayati rolüne vurgu yapıldı.

Panelde ayrıca, Türkiye'deki Suriyelilerin durumuna ilişkin Türk ve AB makamları arasında koordinasyon ve iş birliğindeki güncel durum ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Panele, gazeteciler ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler de katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 22:53
  1. AB
  2. Mülteci Hakları
  3. panel

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