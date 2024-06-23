  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji altyapısını hedef aldı!

Diyarbakır'da saldırmadan-yaralamadan Starbucks ve Burger King protestosu!

İstanbul’da tehlikeli provokasyon! Sapkınlar köprüye bayrak astı

Sosyal medyayı ikiye bölen paylaşım! Sarıgül'ün Montella sözleri olay oldu

Yetim çocuğa darp ve tehdit cezasız kalmadı! Şehir eşkıyası tutuklandı

152 ekip arasından birinci oldular! Roket yarışmasının şampiyonu İTÜ Havacılık Takımı

Laikçi takımı katili çıkartmak için her yolu deniyor Mahkemeye 2 milyon dolarlık teklif

İsrail'e ABD'den büyük kazık! Yiyin birbirinizi!

BMW'nin anlaşmaya vardığı milyar dolarlık projesi iptal edildi: Pil bataryalar hurdaya çıktı!

Menemen değil kazık yediriyorlar! İptal edin bunların ruhsatını
Gündem Müjdeyi eşi Aynur Mısıroğlu verdi! Merhum Üstad Kadir Mısıroğlu'nun kitapları yeniden basılıyor
Gündem

Müjdeyi eşi Aynur Mısıroğlu verdi! Merhum Üstad Kadir Mısıroğlu'nun kitapları yeniden basılıyor

Yeniakit Publisher
2024-06-23 22:37:00 -

Akit TV canlı yayınına telefonla bağlanan üstad Kadir Mısıroğlu'nun eşi Aynur Mısıroğlu, merhumun kitaplarının yeniden basılacağını müjdeledi.

Serkan Okur'un moderatörlüğü, Mustafa Armağan'ın yorumculuğuyla Akit TV ekranında yayınlanan Kayıt Dışı Tarih programına, merhum Kadir MısıroğLu'nun eşi Aynur Mısıroğlu telefonla bağlandı.

Mısıroğlu, yayında merhum eşinin kitaplarının yeniden basılacağını müjdeledi.

Merhum üstadın basımını tamamlayamadığı bir kitabının da raflardaki yerini alacağını söyleyen Aynur Mısıroğlu, "Kitapları inşallah en kısa sürede okurların istifadelerine sunacağız" dedi.

Üstad’ı rahmetle anıyoruz! İşte Kadir Mısıroğlu'nun vefatından önceki son isteği
Üstad’ı rahmetle anıyoruz! İşte Kadir Mısıroğlu'nun vefatından önceki son isteği

Gündem

Üstad’ı rahmetle anıyoruz! İşte Kadir Mısıroğlu'nun vefatından önceki son isteği
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bilal Erdoğan, Kadir Mısıroğlu'nu andı: ' Allah razı olsun'
Bilal Erdoğan, Kadir Mısıroğlu'nu andı: ' Allah razı olsun'

Aktüel

Bilal Erdoğan, Kadir Mısıroğlu'nu andı: ' Allah razı olsun'

Üstad Kadir Mısıroğlu hiç bu kadar güzel anlatılmamıştı! Ona "deli" diyenler şimdi utanır mı acaba?
Üstad Kadir Mısıroğlu hiç bu kadar güzel anlatılmamıştı! Ona “deli” diyenler şimdi utanır mı acaba?

Medya

Üstad Kadir Mısıroğlu hiç bu kadar güzel anlatılmamıştı! Ona “deli” diyenler şimdi utanır mı acaba?

{relation id:1850558 slug:'ustadi-rahmetle-aniyoruz-iste-kadir-misiroglunun-vefatindan-onceki-son-istegi'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23