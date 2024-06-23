Müjdeyi eşi Aynur Mısıroğlu verdi! Merhum Üstad Kadir Mısıroğlu'nun kitapları yeniden basılıyor
Akit TV canlı yayınına telefonla bağlanan üstad Kadir Mısıroğlu'nun eşi Aynur Mısıroğlu, merhumun kitaplarının yeniden basılacağını müjdeledi.
Serkan Okur'un moderatörlüğü, Mustafa Armağan'ın yorumculuğuyla Akit TV ekranında yayınlanan Kayıt Dışı Tarih programına, merhum Kadir MısıroğLu'nun eşi Aynur Mısıroğlu telefonla bağlandı.
Mısıroğlu, yayında merhum eşinin kitaplarının yeniden basılacağını müjdeledi.
Merhum üstadın basımını tamamlayamadığı bir kitabının da raflardaki yerini alacağını söyleyen Aynur Mısıroğlu, "Kitapları inşallah en kısa sürede okurların istifadelerine sunacağız" dedi.
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