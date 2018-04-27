Müjdat Gezen Doğu Perinçek'e verecekmiş!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplamaya çalışıyor. Seçimlere yaklaştıkça etekleri tutuşan Perinçek, 100 bin imza için seferberlik çağrısı yapmıştı. Çağrının arından partinin il ve ilçe örgütleri şehir merkezlerine stantlar açarak, vatandaşları imza vermeye ikna etmeye çalışıyor.



MÜJDAT'IN ADAYI PERİNÇEK!



Müjdat Gezen de Perinçek’in Cumhurbaşkanı adaylığına desteğini imza vererek açıkladı. Gezen, “Doğu benim çok sevdiğim bir arkadaşımdır. Cumhurbaşkanı olmak istiyor. 100 bin imza gerekli. Bir imza da benden” dedi.