Mühendislik taban puanları! Mühendislik başarı sıralamaları 2021 YKS sınavına girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. Üniversite taban puanları ÖSYM tarafından YKS tercih kılavuzu ile birlikte açıklanıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2021 YKS TYT AYT sınavına girmeye hazarlanan adaylar Mühendislik fakültesi kaç puanla öğrenci alıyor, Mühendislik taban puanları, Mühendislik başarı sıralaması kaç? Mühendislik hekimliği fakültesi tercihi için kaç puan gerekir? gibi soruları merak ediyor. YÖK atlas Mühendislik tercih robotu üzerinden yayınlanan Mühendislik hekimliği Fakültesi taban puanları ve başarı sıralaması şu şekildedir:

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