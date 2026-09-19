MUHAMMET KARAGÜZEL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
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MUHAMMET KARAGÜZEL VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Ankara Defterdarlığı
(Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlüğü)
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
- Gayrimenkulün Bulunduğu Mah.Sk.ve Kapı No : ANKARA İli, Altındağ İlçesi, Aydıncık Mah. Güngörmez Mevkii 146 Ada 94 Parsel Altındağ / ANKARA
- Gayrimenkullerin Durumu ve Hususi Vasıfları : 23.912,03 m2 Gayrimenkul, Tarla vasfında, imarsız olup, Aydıncık’a 2.5 km. Kavaklı’ya 2.2 km. Peçenek’e 3.7 km. Samsun-Ankara yoluna 7 km. Şehir merkezi Kızılay’a 35 km. Mesafededir. Etrafı hobi bahçesi yoğunlukludur.
- G.Menkullerin Artırmaya Esas Olan Biçilmiş Rayiç Değeri : 20.350.000,00-TL (Yirmimilyonüçyüzellibintürklirası)
- Artırmaya İştirak için Alınacak Teminatın Nev'i Miktarı :Teminat tutarı rayiç değerin % 7,5 nispetinde 1.526.250,00 TL (Birmilyonbeşyüzyirmialtıbinikiyüzellitürklirası) teminat miktarı olup, teminat olarak para, banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonoları, hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahviller (Bu esham ve tahvilat en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir) kabul edilecektir.
- İhalenin Yapılacağı Gün ve Saat : Ankara Defterdarlığı 4. Kat ihale salonunda 13/10/2026 günü saat 14:30’da birinci, satışı gerçekleşmezse 20/10/2026 günü aynı yer ve saatte ikinci satış yapılacaktır.
- Gayrimenkulün Satış Şartnamesi Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış servisinden temin edilebilir.
- Teminatın Yatırılacağı Yer ve Süre :Artırmaya iştirak etmek isteyenler gayrimenkulün rayiç değerinin % 7,5 nispeti olan 1.526.250,00 TL’yi (Birmilyonbeşyüzyirmialtıbinikiyüzellitürklirası) Muhammet Karagüzel Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırılması ve teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun en geç satış günü ve saatine kadar satış komisyonuna ibraz edeceklerdir.
- Gayrimenkulün Satışında Verilen Bedel : Gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75'ini bulmadığı takdirde veya artırılan bedel amme alacağına rüçhanı olan alacakların tutarından fazla çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla artırma 7 gün daha uzatılarak aynı mahal ve saatte tekrar artırmaya çıkarılacaktır.
- Hangi Masrafların Alıcıya Ait Olduğu : İhale Bedeli, Tapu Harcı, Satıştan Doğan Katma Değer Vergisi, Damga vergisi ve diğer masraflar alıcıya aittir.
- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında adı ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.
İlan Olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02551267