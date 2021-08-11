Muhalif medya Nasreddin Hoca fıkrasına döndü! Doğduğuna inanıyorlar, öldüğüne inanmıyorlar

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puanlık azalış ile büyük düşüş kaydederek %10,6 seviyesinde gerçekleşti. Bu durum ekonomistler tarafından tek hane sinyali olarak yorumlandı.

TÜİK’in açıkladığı veriler CHP yandaşı gazeteleri rahatsız etti. Başını Sözcü’nün çektiği muhalif medya organları, TÜİK’i yalan söylemekle itham edip açıklanan rakamları yalanlamak için adeta yarışa girdi. Aynı gazeteler, rakamlar yüksek açıklandığı zaman TÜİK’in verilerini sorgusuz sualsiz kabul ederek hükümete saldırı aracı olarak kullanmıştı.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, muhaliflerin çelişkili durumları da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, muhalif medyanın manşetlerini Nasreddin Hoca’nın tencere fıkrasına benzetti. “Tencerenin doğurduğuna inanıyorsun, öldüğüne inanmıyorsun” sözünü anımsatan Karahasanoğlu, rakamlar yüksek verildiği zaman muhaliflerin desteklediğini, düştüğü açıklandıktan sonra inanmadıklarını vurguladı.

TÜİK’in açıkladığı rakamların ayrıntılı olduğunu vurgulayan Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

“Çıksınlar desinler ki, ‘Biz açıklanan bu rakamları topladık, çıkardık, sonuçta bu rakamlar tutmuyor. Yanlış açıklıyorsunuz.’ Sırf kıçıklık olsun, sırf itiraz olsun diye, rakamlar yüksek açıklandığında, ‘Bak TÜİK de böyle dedi’ deyip, rakamlar azaldığı zaman ‘Yok efendim bu yalandır…’”