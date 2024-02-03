Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nden
2024-02-03 00:00:00 -
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nden
İLAN
|S.No
|
Kiralanacak Kısım
|Kiralanacak Kısım m²
|Kullanım
Amacı
|Kiralama
Süresi
|Yıllık Tahmini
Bedel (TL)
|Geçici Teminat
(%30)
|İhale Gün
Saati
|1
|Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Kantin Yeri
|436,00 m²
|Kantin
|24 ay
|5.000.000,00
|1.500.000,00
|15.02.2024
14:00
- Sağlık Bakanlığına tahsisli yukarıda nitelikleri yazılı taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Biriminde (Orhaniye Mah. İsmet Çatak Cad. No:22 Menteşe/MUĞLA / Tel: 0(252) 214 1105) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların, idarece onaylı ihale dokümanını Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nün Türkiye Halk Bankası Muğla Şubesindeki TR52 0001 2009 2590 0005 0000 69 IBAN no’lu hesabına doküman bedeli olan 1000 - TL (Bin Türk Lirası) yatırarak yukarıda belirtilen adresten (her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere) doküman satış işlemlerini yaptırması zorunludur.
- Katılımcılardan istenilen belgeler:
- Yasal yerleşim yerini gösteren ve Tebligat için gerekli adres/ikametgah belgesi beyanı, irtibat için telefon, varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi
- Gerçek kişi olması halinde üzerinde T.C. kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdanı; tüzel kişi olmaları durumunda vergi numaralarını gösterir belge.
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
- Gerçek kişi olması halinde Noter tasdikli imza beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten ve son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
- Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir noter onaylı vekâletnamesi ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
- Tahmini bedelin en az % 30 ’u kadar geçici teminat makbuzu veya teminat mektubu. Teminat mektubu dışındaki teminatlar Sağlık Müdürlüğü’nün Türkiye Halk Bankası Muğla Şubesindeki TR52 0001 2009 2590 0005 0000 69 IBAN no’lu hesabına yatırılması ve makbuzların ihale komisyonuna sunulması zorunludur. (Teminatlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi biri olabileceği gibi, banka teminat mektubu verilmesi halinde teminat mektubunun geçici ve süresiz olması gerekir.)
- İhale dokümanının satın alındığına dair dekont veya makbuz.
- İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Vergi Dairesine borcunun olmadığını gösterir belge.
- İlk İlan tarihinden sonra düzenlenmiş Sosyal Güvenlik Kurumu’na borcunun olmadığını gösterir belge.
- İhaleye katılacak isteklilerin Müdürlüğümüz ve bağlı sağlık tesislerimize vadesi geçmiş ticari alan (kantin, büfe, kafeterya vb) kira bedeli borcu bulunmayacaktır. Vadesi geçmiş kira borcu olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.
- Türk Ceza Kanunun 53 ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Ana düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devletin Sırlarına karşılık suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına (özel hukuk tüzel kişilerde tüm ortaklar dahil) dair ilk ilan tarihinde sonra alınmış Adli sicil kaydı belgesi.
- Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Meslek Dalı: Kantin / Kafeterya İşletmeciliği olan ustalık / kalfalık belgesi. (Gerçek kişilerin kendilerinin, tüzel kişiliklerde ise ortaklardan en az birinin veya firma bünyesinde çalışanlardan en az birinin bu belgeye sahip olması gereklidir. Firma bünyesinde çalışan kişiye ait ustalık/ kalfalık belgesi sunulması durumunda; belge sahibi kişinin ilk ilan tarihinden önce firma bünyesinde çalıştığına dair sigortalı işe giriş belgesi olması gereklidir)
- İstekliler idarece düzenlenen şartnameyi kabul edeceklerine ilişkin beyanda bulunacaklardır. (Kira Şartnamesinin son sayfada bulunan bilgiler doldurularak her sayfası imzalanacaktır.)
- İhaleye katılacak isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan isteklinin şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.
- Postayla yapılacak olan başvurularda, teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. İhale tarih ve saatinden sonra sunulan teklif zarfları teslim alınmayacaktır.
- Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve ihale komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
- Posta ile yapılacak başvurular hariç, yukarıda belirtilen ihaleye katılım için gerekli belgeler, ihale tarih ve saatinde ihale yeri olan İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda İhale Komisyonuna sırayla teslim edilecektir.
- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR.
#ilangovtr
Basın No: ILN01977375