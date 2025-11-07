MUĞLA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN



ESAS NO : 2024/21 Esas



KARAR NO : 2024/486

Davacı aleyhine mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Hissedar Altan ŞAY'a tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizden verilen 26/02/2024 tarih ve yukarıda numarası yazılı kararı ile;

HÜKÜM :

"1-Bolu ili, Merkez İlçesi, Büyükcami Mahallesi, Cilt No:7, Hane No:129 BSN2'de nüfusa kayıtlı 13852784806 T.C. Kimlik numaralı Abdullah ve Ayşe'den olma 05/05/1939 doğumlu olan Emine ŞAY'ın 05/10/2023 tarihinde vefatı ile Üsküdar 2. Noterliğinin 52466 yevmiye numaralı 14/08/1987 tarihinde düzenlenen düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin Türk Medeni Kanununun 596.maddesi uyarınca AÇILIP OKUNDUĞUNUN TESPİTİNE,

2-Açılıp okunan vasiyetnamenin dosya arasında saklanılmasına,

3-Davanın niteliği gereği harç alınmasına yer olmadığına,

4-Davanın niteliği gereği mahkemece resen yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde , taraflarca yapılan yargılama giderinin kendi üzerilerinde bırakılmasına,

5-Vasiyetnameyi kabul etmeyen tarafların yasal süre içerisinde dava açabileceklerinin mahkememize bu hususu bildirmelerinin yoksa geçerli olmayacağının ihtarına ,(ihtar yapıldı).

6-Duruşmaya gelmeyen mirasçılara duruşma zaptının ve vasiyetnamenin birer örneğinin ve gerekçeli kararın tebliği ile süresi içerisinde Vasiyetnamenin iptali davası açabileceklerinin ve açmaları halinde bu hususunun mahkememize bildirmeleri zorunluluklarının olduğunun ihtarına,

Dair; verilen karar, duruşmaya gelen mirasçı vekilinin yüzüne karşı, diğer mirasçıların yokluğunda kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzerekarar verilmiştir.

Mahkeme kararı yerine geçerli olmak üzere mirasçı Altan ŞAY'a ilanen tebliğ olunur. 14/05/2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02327684