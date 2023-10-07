Mücahitlerin eline geçti! İsrail'in kalesi çöktü
Hamas, terör devleti İsrail’e karşı cihad başlattı. Kudüs Tugayları, Nahel Oz’de İsrail'e ait yeni bir askeri üssü ele geçirdi. Çok sayıda tank ve zırhlı araç, mücahitlerin kontrolüne geçti.
Hamas, terör devleti İsrail’e karşı cihad başlattı. Kassam Tugayları İsrail’de çok sayıda noktayı vurdu.
Yıllardır gayri meşru şekilde Filistin’de yuvalanan İsrailliler, Kassam Tugayları’nın saldırıları sonrası korkarak sağa sola kaçışmaya başladı.
Camilerden İsrail'e karşı cihad çağrısı
Savaşacak cesareti olmayan özellikle Gazze sınırında yaşayan İsraillilerin, korkuyla kaçıştıkları görüntüleri sosyal medyada gündem olurken camilerden İsrail'e karşı cihad çağrısı yapılıyor.
Mücahitlerin kontrolüne geçti
Kudüs Tugayları, Nahel Oz’de İsrail'e ait yeni bir askeri üssü ele geçirdi. Çok sayıda tank ve zırhlı araç, mücahitlerin kontrolüne geçti.