Kayserispor'un 31 yaşındaki Kolombiyalı sağ kanat oyuncusu Daniel Moreno, sezon başlamadan önce 20 gol hedefi koyduğunu ve hedefine 15 gol kaldığını söyledi. Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Moreno, "Benim amacım 20 gol atmak ve Kayserispor'u layık olduğu yere taşımak" dedi. Kolombiyalı oyuncu bu sezon 8 maçta forma giydi, 5 kez fileleri havalandırdı.

Sezon başında Amed Sportif Faaliyetler'den kadroya katılan ve Ağustos ayında kulüple 2 yıllık sözleşme imzalayan oyuncu, takım hedeflerinin yanında bireysel hedeflerinin de bulunduğuna vurgu yaptı: "Sezon başlamadan önce benim planladığım 20 gol atmak. Şu anda ise 15 gol kaldı." Moreno, "Biz planlarımız yapıyoruz ama Allah ne dediyse, kaderimiz neyse o" diye konuştu.

'Şampiyon olacağımızı düşünüyorum'

Süper Lig'den 11 yıl sonra küme düşen Metro Holding Kayserispor, sezona şampiyonluk parolasıyla başladı. Sarı-kırmızılı ekip, ligde çıktığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak topladığı 19 puanla averajla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Moreno, ilk amacının takımı Süper Lig'e taşımak olduğunu belirtti: "Benim ilk amacım Kayserispor'u layık olduğu yere Süper Lig'e taşımak. Bu gücümüzün olduğunu düşünüyorum. Şampiyon olacağımızı düşünüyorum. İyi bir yoldayız. İyi başladık. İnşallah devamını getiririz."

Kayseri'de olmaktan mutlu olduğunu ve takımda iyi karşılandığını anlatan Kolombiyalı oyuncu, şehri beklemediği kadar beğendiğini, ailesinin de şehirden memnun olduğunu aktardı. "Müthiş bir taraftarımız var" diyen Moreno, "Taraftarımıza tekrar söylüyorum her zaman bizi desteklesinler" çağrısını yaptı ve takımı layık olduğu yere taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Gol dansı Kolombiya'dan geldi

Gollerden sonra yaptığı dansın, Kolombiya'da oynarken bir takım arkadaşına ait olduğunu söyleyen Moreno, "Onu buraya getirdim" dedi.

Soyunma odasında iyi bir ambiyans ve aile ortamı bulunduğunu belirten oyuncu, yalnızca kendi gollerinde değil, takım arkadaşı Seferi gol attığında da sevinci hep birlikte yaptıklarını anlattı: "İçeride aile havası var."