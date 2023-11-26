Mısır'dan İstanbul'a geliyordu! Ege denizi facia: Kargo gemisi battı! Midilli açıklarında 13 denizci kayıp
Ege Denizi'nde tam anlamıyla bir facia yaşandı. Yer Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan "Raptor" adlı kargo gemisi battı. Yunan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, Mısır'dan o ilimize tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığı, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtildi
Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan "Raptor" adlı kargo gemisinin battığı bildirildi.
AA'da yer alan habere göre Yunan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığı, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtildi.
DEVASAL DALGALAR NEDEN OLDU
Ada'nın yaklaşık 4,5 deniz mili güneybatısında meydana gelen olayda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemi mürettebatının 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu ifade edildi.
Yetkililer, kuvvetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle geminin su alıp battığı değerlendirmesinde bulundu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Dünya
İsviçre ülkesi aylık 103 bin TL'ye binlerce işçi arıyor! İşte o ülkede en çok eleman aranan meslekler!