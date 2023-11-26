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Dünya Mısır'dan İstanbul'a geliyordu! Ege denizi facia: Kargo gemisi battı! Midilli açıklarında 13 denizci kayıp
Dünya

Mısır'dan İstanbul'a geliyordu! Ege denizi facia: Kargo gemisi battı! Midilli açıklarında 13 denizci kayıp

Yeniakit Publisher
2023-11-26 17:11:00 - 2023-11-26 17:23:01
Mısır'dan İstanbul'a geliyordu! Ege denizi facia: Kargo gemisi battı! Midilli açıklarında 13 denizci kayıp

Ege Denizi'nde tam anlamıyla bir facia yaşandı. Yer Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan "Raptor" adlı kargo gemisi battı. Yunan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, Mısır'dan o ilimize tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığı, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtildi

Midilli açıklarında 14 kişiyi taşıyan "Raptor" adlı kargo gemisinin battığı bildirildi.

AA'da yer alan habere göre Yunan Sahil Güvenlikten yapılan açıklamada, Mısır'dan İstanbul'a tuz taşıyan geminin Midilli Adası açıklarında battığı, gemiden bir denizcinin kurtarıldığı belirtildi.

DEVASAL DALGALAR NEDEN OLDU

Ada'nın yaklaşık 4,5 deniz mili güneybatısında meydana gelen olayda arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedilen açıklamada, gemi mürettebatının 2 Suriyeli, 4 Hintli ve 8 Mısırlıdan oluştuğu ifade edildi.

Yetkililer, kuvvetli fırtına ve dev dalgalar nedeniyle geminin su alıp battığı değerlendirmesinde bulundu.
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