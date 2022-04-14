Mini seralar nasıl yapılır? Mini sera yapımı | Kendin yap!

Toprak, insanın negatif enerjisini alan ve pozitif enerji veren doğal unsurların başında geliyor. Bu nedendir ki; toprakta bitki yetiştirmek en keyif alınan hobiler arasında yer alırken aynı zamanda adeta terapi niteliğinde olan işlerin de başında geliyor.

Siz de bitki yetiştirmeye ilgi duyuyorsanız, yeterli büyüklükte balkonunuz veya yeriniz varsa ve az da olsa kendi yetiştirdiğiniz bitkileri tüketmek istiyorsanız bu yazımız tam da size göre!

Küçük ama bir o kadar faydalı olacak bu mini seralar pet şişeler, DVD, CD kapakları, Yağ şişeleri, Su damacanaları, kola şişeleri vb bir çok plastik ile yapabilirsiniz.

Balkon serası nasıl yapılır?

-Mini balkon serası yapmayı düşünüyorsanız öncelikle balkonunuzu tam anlamı ile tanımanız ve özelliklerini bilmeniz gerekiyor. Nitekim; balkonunuza yaptığınız mini seranızda yetiştireceğiniz bitkilerin ihtiyaç duyduğu yaşam koşulları ile balkonunuzun özellikleri doğrudan ilişkilidir.

-Balkonunuzun güneş açısı, rüzgâr alma durumu ya da güneş ışınlarının geliş saatleri gibi özellikleri verimli bitkiler yetiştirmeniz için son derece önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda balkonunuzu daha uygun bir hale getirmelisiniz.

-Özellikle seracılığa yeni başlayanların muallakta kaldığı konulardan birisi de tohum tercihleri oluyor. İlk etapta ne yetiştireceğinize, nereden nasıl başlayacağınıza karar vermek zor olabiliyor. Ancak bu adımda tüm bu belirsizlikleri tohum setleri ile ortadan kaldırabilirsiniz.

-Tohum setleri, içerisinde maydanoz ve nane gibi yeşillikleri barındırır. Güvenilir bir adresten sağlıklı tohum setleri alırsanız böylelikle bu setler sayesinde balkonunuzda yapacağınız serada ilk mahsullerinizi de verimli bir şekilde toplayabilirsiniz.

-Balkonda seracılık yamayı düşünüyorsanız belki de en çok dikkat etmeniz gereken adımların başında toprak seçimi gelmelidir. Tercih edeceğiniz toprak türü, doğrudan bitkilerinizin sağlığı ile doğru orantılı olduğundan toprağın sağlıklı bir yapıya sahip olması son derece önemlidir. Özellikle bitkileriniz biraz büyümeye başladığında desteğe ihtiyaç duyacaklardır. Özellikle domates ve salatalık gibi bitkiler yetiştirecekseniz büyüme aşamasında destek son derece önemlidir.

-Domates ve salatalık gibi bitkiler büyüme sırasında tutunma ihtiyacı duyarlar. Dolayısıyla da bu bitkiler için bağlama ipleri ya da destek çubukları kullanmalısınız.

-Sağlıklı ve verimli bir şekilde balkonda seracılık yapmak istiyorsanız dikkat etmeniz gereken adımlardan birisi de doğru ekipmanlar ile doğru sulama olacaktır. Bitkilerinizin böceklenmesini ve çürümesini engellemek için sulama yöntemleri büyük önem taşır.

-Sulama yetersiz kaldığında bitkileriniz kuruyup ölebileceği gibi aşırı sulama yaptığınızda da mantar ve sinek gibi zararlı böcek oluşumlarına sebebiyet verebilirsiniz. Bu nedenle de en doğru miktarı belirleyebilmek için ince uçlu su ibrikleri tercih edebilirsiniz.

-Her bitkinin sulanması gereken miktar ve zaman dilimi farklı olsa da ilk zamanlarda tüm bitkilerinizi sabahın ilk saatlerinde sulamanız verimliliği arttırmanıza yardımcı olacaktır.

Mini seralar ile evde hobi bahçeleri nasıl kurulur?

Evde mini sera malzemeleri

Kapaklı şeffaf plastik

Bitki toprağı

Tohum

Minik muffin kalıpları veya karton yumurtalık tabanı

Mini sera yapım aşamaları

Kapaklı şeffaf plastik tohumların güneş alması ve adı üzerinde sera yapabilmeniz için önemli. İnci profiterol kaplarını kullanabilirsiniz. Bu kapları iyice yıkayıp kurulayıp, içine mini muffin kalıbı veya yumurta kartonunun dibini kesip yan yana dizebilirsiniz. Bu arada bitmiş tuvalet kağıdı ruloları da içinde tohum yetiştirmek için çok kullanışlı. Uzun oldukları için ortadan ikiye bölebilirsiniz. Sonrası çok basit. Toprağı sıkıştırmadan bol bol kalıba koyun ve içine minik tohumları hafifçe bastırarak serpin. Spreyleyerek iyice sulayın.

Mini serayı hava koşullarına bağlı olarak içeride veya balkonda yetiştirebilirsiniz. Gündüzleri bol güneş ışığı alan bir yerde bırakın. Seranın birkaç yerine minik hava delikleri delmeniz gerekiyor. Ancak delmek istemezseniz de günde 5 dk kapağını açıp havalandırmalısınız.

Mini sera ile filizlendirilmesi gereken biber, domates, salatalık ve daha pek çok bitkiyi yetiştirebilirsiniz. Normalde büyüyeceğinden daha hızlı filizleniyor.

Mini sera yapımı

Bu işlemler için bizim için önemli olan bizim elimizde olan şişler çöpe atmak yerine kullanmak olacak.

Pet şişesinden mini sera yapımı

Pet şişenin altından 10-12cm'lik bölümdeki en kısımdan ve onun 1-2 cm üstündeki daha bölümden dikkatlice kesin. Alttakinin dar olması gerekiyor. Üst bölüm alt kısmın üzerine geçecek! Siyah bir çöp torbasını alt parçanın içine sığacak ölçüde kesin. Bir parça telin ucunu ısıtın. Alt parçanın dibine su gideri için delikler açın. İçine toprağı doldurun. Üst parçayı geçirip iki yandaki deliklere birer kibrit çöpü geçirerek taşıken ayrılmayacak hale getirin. Bu kadar basit.

Mini sera fiyatları

Balkonda seracılık yapmak isteyenlerin merak ettiği konulardan birisi de mini seraların fiyatları oluyor. Ancak bu ürünler için tek bir fiyat bandı söylemek mümkün değildir. Zira, piyasada farklı ölçü ve ebatlarda birçok mini sera modeli vardır. Malzeme ve ölçü özellikleri doğrultusunda da fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor.

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