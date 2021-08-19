Milyonlarca gençte büyük endişe! Fiyatlar yüzde 40 zamlandı

Üniversite sınav sonuçları açıklandı, öğrenciler şu anda tercihlerini yapıyor. 20 Ağustos'a kadar sürecek tercih dönemi sonrasında 1 milyona yakın öğrenci üniversitelere yerleşecek. Bu aşamadan sonra yaşadığı şehrin dışında bir okula yerleşecek öğrencileri zorlu bir 'barınma sınavı' bekliyor. Hem koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayan yüzyüze eğitimin devamlılığındaki belirsizlik hem de kiralık ev sıkıntısı nedeniyle yükselen fiyatlar öğrencileri bu yıl daha da zorlayacak.

Daha yüksek ödeme

Yurtlarda yer bulamayan ya da evde kalmak isteyen öğrenciler, kiralıklara yöneliyor. Kiralık ev bulmanın çok zor olduğunu, ev bulanların ise önceki yıllara göre daha yüksek kiralar ödemesi gerektiğini söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, "Son bir yılda kiralar ülke genelinde ortalama yüzde 20 arttı. Özellikle büyükşehirlerde bu artışlar yüzde 30-40'ları buldu" dedi.

Stoklar azaldı

Geçen yıldan itibaren Türkiye genelinde satış ve kira değerlerinde artış görüldüğünü ifade eden Endeksa Üst Yöneticisi (CEO) Görkem Öğüt, "Uzun süredir aynı evde oturanlar maliyet çok artacağı için taşınmayı erteliyor. Yaz aylarına geldiğimizde hem kiralık hem de satılık konut stoku düştü. Öğrencilerin yoğun olduğu illerde yıllık kira artış oranı yüzde 5 ile yüzde 28 arasında" diye konuştu.

Yurtlarda kapasite düştü

Öğrenci yurtlarında fiyatlar ortalama yüzde 20-30 yükseldi. Yurtlarfiyatlar.com Kurucusu Tuğrul Arslan, pandemi nedeniyle kapanan ya da otel ve apart gibi işletmelere dönüştürülen özel yurtlar olduğunu belirterek, "Ayrıca koronavirüs nedeniyle odalarda kişi sayısı azaltıldı. Bu nedenle yurtların toplam yatak kapasitesinde ortalama yüzde 20 azalma oldu. Kapasite azalmasına rağmen bu yıl hem yeni öğrencilerin hem de online eğitim nedeniyle geçen yıllardan yurtlara yerleşmeyen öğrencilerin talebi var. Ailelere yer bulma sıkıntısı yaşamamak için bir an önce kayıtlarını tamamlamalarını öneriyorum" diye konuştu.

Oda alternatifi

Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, yüksek kiralar ve ev bulmanın zorlaşması nedeniyle alternatif konaklama yöntemlerinin ortaya çıkabileceğini söyledi. Yazıcı, "Oda kiralamak bir alternatif olabilir. Artan maliyetler nedeniyle bu tür bir hizmet kolunun özellikle evinde yalnız kalan yaşlılar veya tek kişi konaklayan, evi müsait olan kişiler için açılabileceğini düşünüyorum" dedi.

Bunlara dikkat!

1. Ev seçerken

Cansel Turgut Yazıcı, öğrencilerin ev seçerken kapanma ihtimalini de değerlendirmesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi:

Olası bir kısmi kapanmada öğrenciler evlerinden eğitime katılmaya devam edebilirler. Bu durumda altyapı hizmetlerinin (internet, elektrik) sağlıklı alınabileceği evleri seçmeliler. Aidat önemli bir faktör, aidatı az olan evlere yönelmeliler. Evlerin kiraları yükseldi. Bu nedenle daha kalabalık gruplarla ev tutmayı düşünebilirler. Bu sayede maliyetlerini düşürebilirler ancak 2 yıldır öğrencilerin yüzyüze eğitim almaması arkadaş çevrelerini zayıflattı. Ev arkadaşı bulmaları da kolay olmayacaktır. Kira maliyeti düşük semtlere yönelecek öğrencilerin ulaşım masraflarını azaltmak için evden kampüse tek araçla ve hızlı ulaşabilecekleri bölgeleri tercih etmelerinde fayda var.

2. Yurt seçerken

Tuğrul Arslan, öğrencilerin yurt seçiminde dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

Sözleşmeyi imzalamadan önce yurdu mutlaka ziyaret edin. MEB'den ruhsat ve izin almamış bir yeri asla tercih etmeyin. Pandemi tedbirlerinin ne derece uygulandığını kontrol edin. Odaların genişliği ve havalandırılabilir olmasına dikkat edin. Yurdun genel temizlik kalitesini gözlemleyin. Yemekhane, kütüphane, spor salonu, çamaşırhane, ütü odası gibi ortak alanları görün. Yurdun konumunun üniversite kampüsüne yakınlığına bakın. Güvenlik için 7/24 kamera kayıt sisteminin ve gece görevlisinin olması gerekir. Odada geçirilecek verimli zaman için fiber hızlı internet alt yapısının olması gerekir. Kahvaltı ve akşam yemeği saat aralıklarının geniş olması dikkat edilmesi gereken önemli noktalardır.

Önce başvuru alınacak

Yurtta kalmayı tercih edecek öğrenciler ilk etapta Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (KYK) seçeneklerine yöneliyor. Ancak devlet yurtlarına başvuru süreci henüz başlamadı. Yurt başvuruları yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra yurtkur.gsb. gov.tr sitesi üzerinden duyuruluyor. Duyuru yapıldıktan sonra başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Devlet yurtlarında aylık ücret 2020-2021 dönemi için 230 liraydı. Standardı yüksek, özel nitelikli yurtların aylık ücreti 250 lira ile 390 lira arasında değişiyordu. KKTC'de bulunan yurtların aylık ücreti ise 500 liraydı.

Kapanma ihtimalini unutmayın

Bu yıl aşılama nedeniyle üniversitelerin yüzyüze eğitime başlayacağı açıklansa da ilerleyen aylarda salgının seyrine bağlı olarak yine kapanmalar olabilir. Koronavirüsün ilk görüldüğü 2020'de uzaktan eğitime geçilince öğrenciler bir anda evlerini ya da yurtlarını boşaltmıştı. Öğrenciler sözleşmeyi feshetmek, ev sahipleri de kirasını almak istemiş, taraflar arasında kriz çıkmıştı. Yurtlar ise ödemelerin yüzde 30'unu almıştı. Örneğin 2021'de ise çoğunluk ev ya da yurt tutmadı. Bu yıl sözleşme yapacak olanlar kapanma ihtimalini göz önüne alıp böyle bir durumda ödemelerin ne olacağını baştan kararlaştırmalı.