  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yalova'daki yangından iyi haber
BMGK'nın 5 daimi üyesi acil toplanıyor!
Afganistan'daki saldırılardan sonra Johnson'dan açıklama
Mercedes hafif ticari araçta elektriğe dönüyor
Ekonomi Milyonlara güzel haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Ekonomi

Milyonlara güzel haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

7326 sayılı vergi yapılandırması kanununa ilişkin süre uzatımı gerçekleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre başvuru ve ödeme süresi 1 ay uzatılmış oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 08:57:00 -
Milyonlara güzel haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanununda yer alan başvuru tarihi ve ilk ödeme tarihi 1 ay ertelendi.

Vergi yapılandırmasına tarih uzatması geldi. Buna göre 31 Ağustos 2021 tarihinde bitecek olan başvuru ve ödemeye ilişkin karar 1 ay süreyle uzatıldı.

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması'na ilişkin kanunda süre uzatımı kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı.

30 Nisan 2021 ve öncesinde bulunan vergi, SGK prim borcu, matrah artırımı, GSS, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları yeniden yapılandırması için süre uzamış oldu.

İlk taksit 1 Aralık'ta ödenecek

Borçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi 1 Kasım 2021'den 1 Aralık 2021'e uzatılmış oldu..

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

yasin maksutoğlu

ÜNİVERSİTELER ARTIK SINAVSIZ OLSUN
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay