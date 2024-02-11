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Gündem Milli Savunma fırtınası, esiyor: Antartika'da seyir haritası üretimi için geri sayım yeni gelişmeler var!
Gündem

Milli Savunma fırtınası, esiyor: Antartika'da seyir haritası üretimi için geri sayım yeni gelişmeler var!

Yeniakit Publisher
2024-02-11 23:50:00 - 2024-02-11 23:54:00
Milli Savunma fırtınası, esiyor: Antartika'da seyir haritası üretimi için geri sayım yeni gelişmeler var!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yaptığı açıklamada, 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında Antarktika'da seyir haritası üretimi faaliyeti gerçekleştirildiği duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, "8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi (TAE-VIII)"nin Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırma Enstitüsü koordinasyonunda icra edildiğini açıkladı. Deniz Kuvvetleri Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca Antarktika'da seyir haritası üretimi faaliyeti gerçekleştirildiği kaydedilen bakanlık açıklamasında, Türkiye'nin danışman ülke statüsüne geçmesi yolunda katkılar sunulduğu aktarıldı.Hidrografik ve oşinografik ölçüm çalışmalarına başlandı

Bu kapsamda, 27 Ocak 2024 tarihinde Antarkika'ya intikal eden Türk Bilim Ekibi bünyesinde görevlendirilen Seyir Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mehmet Cihan Erol tarafından 5 Şubat 2024 tarihinde araştırma faaliyetlerine başlandığı vurgulanan açıklamada, “7 Şubat 2024 tarihinde ise hidrografik ve oşinografik ölçüm çalışmalarına başlandı” denildi.

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