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Aktüel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... PKK'lı hainlerin saldırısı cezasız kalmadı
Aktüel

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... PKK'lı hainlerin saldırısı cezasız kalmadı

PKK'lı teröristlerin sivillere yönelik tanksavar füzeli saldırısı cezasız kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 11:22:00 -
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu... PKK'lı hainlerin saldırısı cezasız kalmadı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'de Tel Rıfat kentinin doğusunda bulunan Zavyan ve Shaalah bölgeleri ile Tel Cican ve Tel Unayb bölgelerine yönelik meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonrası 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Öldürülen teröristlerden birinin 5 Ağustos'ta bölgedeki bir iş makinesi ve ambulansa düzenlenen ve iki kişinin hayatını kaybettiği saldırının faili olduğu belirlendi.

 

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Yorumlar

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... kandildeki hainlerin dolgu malzemeleri.
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