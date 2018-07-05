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Milli IŞIN Lazer Silahı gemi zırhını deldi geçti!

TSK için geliştirilen IŞIN Lazer Silahı, 500 metreden 22 mm'lik gemi zırh çeliğini başarıyla tahrip etti.

05 Temmuz 2018 Perşembe 23:18
Milli IŞIN Lazer Silahı gemi zırhını deldi geçti!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterini geliştirmek için çalışmalar devam ederken, bir müjdeli haber de İsmail Demir'den geldi. Savunma Sanayii Müsteşarı Demir, IŞIN Lazer Silahlı'nın testleri başarıyla geçtiğini belirtti.

500 METREDEN BAŞARILI TEST

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, IŞIN Lazer Silahı'nın klibini paylaştı.

500 metreden bir test yapıldığını ifade eden Demir, "22 mm'lik gemi zırh çeliğini tahrip etti" dedi.

GELİŞTİRİLME NEDENİ

Sistem 500 metre menzile kadar, mini ve mikro İHA (insansız hava aracı) / İDA (insansız deniz aracı) tehditlerine, meskun mahalde terör unsurları tarafından kullanılan kamuflajlara ve 200 metre ve üzeri mesafede EYP (el yapımı patlayıcı) ve yol kenarı şüpheli paketlere karşı geliştirildi.

 

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 23:18
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  • nn1 sa önce
    MAŞALLAH ÇOK GÜZEL GELİŞMELER BUNLAR
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