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Milletvekili Yılmaz, at sırtında Uzuncaburç’u gezdi

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, at sırtında Silifke ilçesine bağlı Doğu Akdeniz’in Efes’i Uzuncaburç’u at sırtında gezdi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:55
Milletvekili Yılmaz, at sırtında Uzuncaburç’u gezdi

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, at sırtında Silifke ilçesine bağlı Doğu Akdeniz’in Efes’i Uzuncaburç’u at sırtında gezdi.


AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, MHP İlçe Başkanı Levent Nogay ve partililerle birlikte Uzuncaburç Delikılıç Mesire ve Piknik Alanında düzenlenen birlik beraberlik ve dayanışma yemeğine katılan Milletvekili Yılmaz, bölgenin yöresel yemeği olan keşkek pişirip, at sırtında gezinti yaptı.


Yılmaz, yaptığı açıklamada, bünyesinde sütunlu cadde, tören kapısı, tarihi çeşme binası, Zeus Tapınağı, üzüm hevenkli sanduka, şans tapınağı, kuzey kent kapısı, amfi tiyatro, Helenistik anıt mezarlar ve kilise barındıran Uzuncaburç’un Doğu Akdeniz’in Efes’i olduğunu kaydetti.


Tüm Silifke ve Mersin bölgesine olduğu gibi tarihi bakımdan çok zengin olan Uzuncaburç’a da yatırımların devam edeceğini ifade eden Yılmaz, bir Yörük kadını olarak da bu güzel yerleri at sırtında gezmekten dolayı büyük keyif aldığını belirtti.


Buraya gelen yerli ve yabancı turistlerin at sırtında tarihi yerleri gezebileceğini, bunun için de neler yapılması gerektiği konularda önümüzdeki günlerde çalışma yapacaklarını vurgulayan Yılmaz, “Ayrıca bu kentte yaşayan her bir vatandaşımızın sorunu bizim sorunumuz, onların derdi bizim derdimiz. Bunların çözümüne yönelik her türlü gayreti hep birlikte sonuna kadar göstereceğiz. Bu güzel birliktelikte halkımızla bir arada olmaktan son derece mutlu oldum. Silifkemizin gelişmesi, refahı ve sorunların giderilmesi yönünde çok yoğun bir çaba sarf edeceğiz. Biz de milletvekilleri olarak elimizden gelen her türlü desteği Silifkemize vermeye devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 13:55
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