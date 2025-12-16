MİLAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

MİLAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAYRİMENKUL MAL AÇIK ARTIRMA SATIŞ İLANI

1- Satışa çıkarılan gayrimenkulün adresi: Pınararası mahallesi Sinan mevki, 108 Ada 105 Parsel Milas/ MUĞLA



2- Gayrimenkulün durumu ve hususi vasıfları: Muğla ili Milas ilçesi, Pınararası mahallesi Sinan mevkiinde kain tapunun 108 ada 105 parsel numarasında kayıtlı, tamamı 7.397,81 m²yüz ölçümlü tam hisseli tarla vasfındaki gayrimenkul



3- Gayrimenkulün satışa esas biçilen rayiç değeri : 8.300.000,00.-TL.(Sekiz Milyon Üç Yüz Bin Türk lirası.)



4- Gayrimenkulün satış şekli: Bağımsız bölüm bütün olarak satışa çıkarılacaktır.



5- Aranılan teminat tutarı ve teminat olarak kabul edilecekler: İhaleye iştirak edenlerden biçilen değerin % 7,5 nispetinde 622.500,00.-TL.(Altı yüz yirmi iki bin beş yüz Türk Lirası) Teminat ihale saatinden önce vezneye yatırılarak satış memuruna verilir. Teminat olarak 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 10. maddesinin 1-4 üncü bentlerinde yazılı bulunan tedavüldeki Türk Lirası, sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetleri, bankalar tarafından verilecek teminat mektubu, hazine tahvil ve bonolarının ve hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat “Bu esham ve tahvilat, teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanı ile değerlendirilir.



6- Gayrimenkul mal satışının yapılacağı yer, gün, saati ve şekli: Milas Vergi Dairesi Müdürlüğü (Müdür odası) 06.01.2026 tarihinde Salı günü saat: 11:30 de Açık arttırma usulü ile satılacaktır. Teminat tutarını yatırmayan ve teminatı yatırdığı halde ihale saatinde hazır bulunmayanlar ihaleye katılamaz.



7- Gayrimenkule ait satış şartnamesi, Milas Vergi Dairesi Müdürlüğü satış servisinden ücretsiz olarak temin edilebilir. İhaleye katılanlar şartnameyi görmüş ve münderecatını (içeriğini) kabul etmiş sayılırlar.



8- Teminatın yatırılacağı yer ve saati: Teminat Milas Vergi Dairesi Müdürlüğü veznesine yatırılacak ve teminat alındısı satış saatinden önce satış komisyonuna ibraz edilecektir.



9- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ’ni bulmadığı ve arttırılan bedel, amme alacağına rüçhanı olan alacak miktarından fazla çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla satış ihalesi yedi (7) gün daha uzatılarak 13.01.2026 tarihinde Salı günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.



10- Birinci defa kendisine ihale yapılan ve ihale bedelini yatırması gereken süre içerisinde Dairemiz Veznesine yatırmayan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca bir hükme gerek kalmaksızın, teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur ve faiz güncel tecil faizi üzerinden hesap edilir.



11- İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyenlere de tebliğ edilmiş sayılır. İlan olunur. 03.12.2025

#ilangovtr

Basın No: ILN02359518