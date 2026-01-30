MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MİHALIÇÇIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

KAMULAŞTIRMA İLANI

Baba adı Ahmet olan Zeliha AYVAZ’in Maliki olduğu Eskişehir İlimiz, Mihalıççık İlçesi, Medrese Mahallesi, 7 ada 18 parsel Kargir Dükkan vasfındaki 32,00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz ve Baba adı Hasan olan Münevver YILDIZ, Baba adı Hasan olan Saim AYVAZ’ın, Baba adı İsmail Hakkı olan Nur EYVAZ’ın, baba adı İlyas olan Nursel ÖZCAN’ın, baba adı İlyas olan Gülser ERKEN’in ve baba adı İlyas olan Sedat ERKEN’in Malikleri olduğu Eskişehir İlimiz, Mihalıççık İlçesi, Medrese Mahallesi, 7 ada 17 parsel Kargir Dükkan vasfındaki 43,00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmaz İmar Planında yola isabet etmekte olup, Mihalıççık Belediye Encümeninin 19.12.2025 tarih ve 81 sayılı Kararı ile kamulaştırılması kabul edilmiştir.

2942/4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8. maddesine istinaden pazarlıkla satın alınması işlemlerinin görüşülmesi için tebligatın elinize ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Belediyemize müracaat etmeniz hususunda tarafınıza gönderilen Pazarlık İçin Satın Alma Davetiyesi gönderilmiş ve adresinizde bulunamaması ve Adres kayıt sisteminde de yerleşim adreslerinin tespit edilememesi üzerine tebligata elverişli herhangi bir adresin tespit edilememesinden dolayı adreslerinin meçhul kalması nedeniyle tebligat kanunu hükümleri dahilinde kamulaştırma kararının gazete ile ilanen tebliği gerekmektedir.

Buna göre, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesinin 5 inci fıkrası gereği yukarıda adı geçen hissedarların 15 gün içinde uzlaşma görüşmesi yapılmak üzere Mihalıççık Belediye Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

İlanen tebliğ olunur.

