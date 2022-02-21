Migros sahibi Tuncay Özilhan kimdir? Migros’un sahibi nereli?

Migros'un sahibi kim, Migros kim soruları son günlerde birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Migros 1954 yılında İstanbul Belediyesi'nin aldığı kararla, İstanbullulara ucuz ve tanzim satış yapmak amacıyla İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay tarafından kurulmuştur. 1975 tarihinde Koç Holding tarafından hisseleri devralınan Migros, 1991 yılında halka açıldı. Migros'un sahibi Anadolu Grubu sahibi Tuncay Özilhan’dır.

Migros'un sahibi Tuncay Özilhan kimdir?

Tuncay Özilhan, 9 Temmuz 1947 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. 1947'de İzzet ve Türkan çiftinin çocukları olarak Kayseri'de doğan Tuncay Özilhan, liseyi Saint Joseph Lisesi'nde üniversiteyi ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’de tamamladı. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne giderek, Long Island Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı (MBA) yaptı.

1977 yılında Erciyas Biracılık Genel Müdürlüğü ile başlayan iş hayatı, Anadolu Endüstri Holding Bira Grubu Koordinatörlüğü, Anadolu Endüstri Holding Genel Koordinatörlüğü ve 1984 yılında atandığı Anadolu Grubu İcra Başkanlığı görevleri ile devam etti. Özilhan, 18 Ocak 2001'de yapılan olağan genel kurul sonucunda TÜSİAD'ın 11. başkanı oldu. Üç yıl bu görevde kaldıktan sonra 22 Ocak 2004'te görevini Ömer Sabancı'ya devretti.

Tuncay Özilhan, babasının kurucu ortağı olduğu Anadolu Grubu'nda Mayıs 2007'den beri Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı, DEİK Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ile Türk–Rus İş Konseyi Yürütme Kurulu Başkanlığı, Estonya Fahri Konsolosu ve Anadolu Efes SK Başkanı olan Tuncay Özilhan, Emine Özilhan’la evli ve üç çocuk sahibidir. Oğlu İzzet Özilhan oyuncu Yasemin Ergene ile evlidir.

Migros yönetim kurulu üyeleri kimler?

Yönetim Kurulu Başkanı: Tuncay Özilhan

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Kamilhan Süleyman Yazıcı

Yönetim Kurulu Üyesi: Tuğban İzzet Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Hurşit Zorlu

Yönetim Kurulu Üyesi: Esel Yıldız Çekin

Yönetim Kurulu Üyesi: Rasih Engin Akçakoca

Yönetim Kurulu Üyesi: Recep Yılmaz Argüden

Yönetim Kurulu Üyesi: Ömer Özgür Tort

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: İzzet Karaca

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Hüseyin Faik Açıkalın

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Şevki Acuner

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi: Emre Ekmekçi