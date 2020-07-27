Mide üşütmesi neden olur? Mide üşütmesine neler iyi gelir?

Herkesin yaşayabileceği bir sağlık sorunu olan mide üşütmesi, tıp dilinde 'Gastroentrit' olarak adlandırılıyor. Mide üşütmesi sulu ishal, karın krampları, mide bulantısı, kusma ve hafif ateş gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Çoğu zaman kendiliğinden iyleşebilse de belirtilerin uzun süre devam etmesi durumunda mutlaka doktora başvurmak gerekiyor. İşte mide üşütmesi ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

Mide üşütmesi neden olur?

Mide üşütmesinin pek çok nedeni vardır. Ancak soğuk yiyecek ve içecekler, mide üşütmesinin en önemli sebebidir. Ayrıca ıslak kıyafetle uzun süre kalmak, soğuk havalarda ince kıyafetler giymek, aşırı rüzgar ve yağmura maruz kalmak mide üşütmesinin diğer sebepleridir.

Mide üşütmesi bulaşıcı mıdır?

Mide üşütmesi bulaşıcıdır. Çeşitli virüslerle enfekte olmuş yiyecekler, kontamine olmuş su, hasta biriyle mutfak eşyaları, havlu veya yiyecekleri paylaşmak mide üşütmesinin bulaşmasına neden olabilmektedir.

Mide üşütmesinin belirtileri nelerdir?

Mide üşütmesi pek çok belirtiyle kendini gösterse de en yaygın görülen belirtiler şunlardır:

- Sulu ishal

- Karın krampları

- Hafif ateş

- Kas ve baş ağrıları

- Karın ağrısı

- İştahsızlık

- Halsizlik

İşte mide üşütmesine iyi gelen besinler

- Su

- Sarımsak

- Bal

- Zencefil

- Tavuk çorbası

- Kırmızı ve mor soğan

- Keten tohumu

- Yoğurt

- Nane limon çayı

- Süt

- Soda