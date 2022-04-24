MHRS hastane randevu alma bitti mi? Randevusuz hasta bakılıyor mu?

Hastanelerde randevu kaldırıldı mı? Devlet hastanelerine randevusuz gidilecek mi? Randevusuz hasta muayene olacak mı? Kamu hastanelerinde randevusuz hasta kabulü başladı. Prof. Dr. Özgür Yiğit yaptığı açıklamada "MHRS'den randevu almak bazen zorlaşabiliyor. Covid döneminde randevusuz muayeneye ara verildi. Vatandaşlarımız randevu almadan da gelebilir. Belli saatleri boş bırakarak randevusuz gelen hastalarımızın o aralarda muayene olması mümkün. Randevusuz gelen hastamız bir müddet beklemeli." ifadelerini kullandı.

Hastanelerde randevu kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Selim Köroğlu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Covid tedbirleri sebebiyle randevu ile yapılan hasta muayene işlemleri sağlık bakanlığının geçen ay yayımlanan yazısı ile randevulu/randevusuz olarak yeniden düzenlenmiştir. Artık randevu almakta zorlanan vatandaşlarımız randevusuz olarakta muayene olabileceklerdir." dedi.

MHRS üzerinden hastane randevusu nasıl alınır?

Vatandaşlar, ALO 182 çağrı merkezinin yanı sıra Online Randevu Sistemi aracılığı ile randevu alabilirsiniz. Vatandaşlar, randevu almak istedikleri hekim için Hekim Randevu Sistemine giriş yaparak hastanelerin internet sitelerinde yer alan Online Randevu linkine tıkladıktan sonra Vatandaş Giriş ekranına kayıt oluşturarak kolay bir şekilde randevu alma imkanı bulabilirsiniz.

Telefondan hastane randevusu nasıl alınır?

Hastanelerden randevu almak için ALO 182 çağrı merkezini arayarak bağlanacağınız canlı operatöre T.C. Kimlik numaranızı vererek asistan bilgilerinizi onayladıktan sonra adım adım randevu alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.