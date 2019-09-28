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MHP'li Aycan'dan Af Yasası Müjdesi: Şartlı ceza indirimi Meclis'e geliyor

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, "AK Parti Grubu'ndan edindiğimiz bilgilere göre sonraki paketlerde yer alarak görüşülecek." dedi ve şu mesajı verdi: "Şartlı ceza indirimindeki amacımız mahkumları yeniden topluma kazandırmak."

28 Eylül 2019 Cumartesi 10:17

 Taha Emre Özdemir  Ankara  Yeniakit.com.tr'ye konuşan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 'Şartlı Ceza İndirimi Yasa Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. "Bizim teklifimiz şartlı ceza indirimi. Bu öneri bir af yasası değil." diyen Aycan, şöyle konuştu:

'Sonraki paketler içinde yer alacak'

"Şartlı Ceza İndirimi Yasa Teklifi' için bütün partilerin birleşmesine gerek yok. Ayrıca bu teklif her türlü suçu da kapsamıyor. Yalnızca bazı suçlar için geçerli olacak. Mesela terör suçu, kadın cinayetleri, tecavüz gibi ağır suçlar kapsama alınmayacak. Yasa teklifimiz 5 yıllık bir ceza indirimini öngörüyor ama Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu tarafından verilen paket içinde bizim teklifimiz yer almadı. Daha sonraki paketlerin içinde olacağını söylüyorlar. Bu doğrultuda bekliyoruz."

'Mahkumları topluma kazandırmayı hedefliyoruz'

"Biz Milliyetçi Hareket Partisi Grubu olarak sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli önderliğinde teklifimizin arkasındayız. Şartlı Ceza İndirimi Yasa Teklifi'ni asla bir seçim yatırımı yapmadık. Biz bu teklifi kader mahkumu dediğimiz kişilere bir fırsat vermek amacıyla hazırladık. Bu insanları tekrar topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Maalesef MHP olarak 49 Milletvekili ile bu yasayı çıkartacak ya da komisyonda görüştürecek güçte değiliz."

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Haber Tarihi: 28 Eylül 2019 Cumartesi 10:17
  1. Ankara
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