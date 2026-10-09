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Spor Metin Diyadin ile yollar ayrılmıştı! Gençlerbirliği’nin yeni hocası belli oldu
Spor

Metin Diyadin ile yollar ayrılmıştı! Gençlerbirliği’nin yeni hocası belli oldu

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

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Metin Diyadin ile yollar ayrılmıştı! Gençlerbirliği’nin yeni hocası belli oldu

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Metin Diyadin ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına Alman teknik direktör Bernd Storck'u getirdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Metin Diyadin'in istifasının ardından teknik direktörlük görevine 63 yaşındaki Alman çalıştırıcı Bernd Storck'u getirdi. Başkent temsilcisi, tecrübeli teknik adam ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Bernd Storck ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Teknik Direktörümüz Bernd Storck ve ekibine 'hoş geldin' diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

 

BERND STORCK'UN KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde Almanya'nın Bochum, Westfalia Herne ve Borussia Dortmund takımlarında forma giyen Bernd Storck; Stuttgart, Hertha Berlin, Wolfsburg, Partizan ve Dortmund'da yardımcı antrenörlük yaptı. Teknik direktörlük kariyerine Tsesna takımında başlayan Storck; Kazakistan Milli Takımı, Olympiakos (U17-U20), Macaristan Milli Takımı, Mouscron, Cercle Brugge, Dunajska Streda, Genk, Eupen, Kortrijk ve Sepsi OSK kulüplerini çalıştırdı.

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