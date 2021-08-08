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Gündem Meteoroloji'den uyarı! Patlama yaşanacak
Gündem

Meteoroloji'den uyarı! Patlama yaşanacak

Meteoroloji'den yapılan son uyarıya göre, gökyüzünde adeta patlama yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü," Şiddetli yağmurlara şemsiye bile yetmeyecek, yağmurlukları hazırlayın" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-08 12:00:00 -
Meteoroloji'den uyarı! Patlama yaşanacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların ardından dört gözle beklenen yağmurların haberini verdi. Müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun, Ordu ve Giresun'un batısında metrekareye 100 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Yağışın şiddetli olması nedeniyle vatandaşlara "Önlem alın" uyarısı yapıldı.

Günlerdir orman yangınlarıyla mücadele eden Türkiye, bugün Antalya'dan gelen yağmur haberleriyle sevindi. Vatandaşlar yangını söndürmede etkili olması nedeniyle yağmuru sevinç çığlıklarıyla karşıladı. Türkiye'nin diğer bölgelerinde artan sıcaklıklar da vatandaşları bunalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uzun süredir beklenen yağmur haberini sonunda verdi. Ancak metrekareye 100 kilogram yağmurun düşmesi beklenen sağanaklar öncesi, "Mutlaka önlem alın" uyarısı yapıldı.

Afyon, Malatya ve Bitlis için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Malatya ve Bitlis çevreleri ile Van'ın doğusunun yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çok kuvvetli yağışlar geliyor

Meteoroloji'nin çok kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların; Batı ve Orta Karadeniz ile Kocaeli, Çankırı, Yozgat, Giresun, Adana'nın kuzeyi, Kayseri ve Niğde çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Sakarya, Zonguldak, Düzce, Samsun ve Ordu ile Giresun'un batısında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer aldı.

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Yorumlar

İnşallah inşallah.....yağmur berekettir .

...bu aşırı bunaltıcı sıcakları ...
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