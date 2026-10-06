Metehan'ın ölümü davasında savcı, servis şoförü için 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istedi

Gaziosmanpaşa'da öğrenci servisinin altında kalan 5 yaşındaki Metehan Kirazlı'nın ölümüne ilişkin dava, Gaziosmanpaşa 23. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmayla başladı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, servis şoförü Mehmet Keleş'in "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, çocuğun dedesi Recep Kirazlı hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesini talep etti.

Mevlana Mahallesi'nde 6 Mayıs'ta yaşanan kazada Metehan, abisi Uras Kirazlı servisten indirildiği sırada aracın altında kalmıştı. Ağır yaralanan çocuk, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şoför Mehmet Keleş ile dede Recep Kirazlı hakkında bu olay nedeniyle dava açıldı.

Duruşmada Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu ve olay anına ait kamera görüntüleri ele alındı; sanık savunmaları ile müşteki ve tanık beyanları da değerlendirildi.

ATK raporuna göre şoför ve dede asli kusurlu

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, ATK raporu uyarınca sürücü Keleş ile dede Recep Kirazlı'nın kazada asli kusurlu bulunduğunu belirtti. Savcılık, dede hakkında olayın sonuçları nedeniyle kişisel ve ailevi durumu bakımından mağdur olduğu gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığını vurguladı.

Mahkeme ara kararında, tarafların açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri ve beyanda bulunmaları için süre verdi. Duruşma 12 Kasım 2026'ya ertelendi.

Baba Kirazlı: "Bütün gücümüzle bu işin takipçisi olacağız"

Duruşma çıkışında konuşan baba Ali Kirazlı, kazadan yaklaşık bir buçuk yıl sonra ilk duruşmanın görüldüğünü söyledi. Şoförün süreçteki tutumuna tepki gösteren Kirazlı, "Bütün bu süreç boyunca karakolda verilen ifadelerde, hastanedeki tutumunda ve daha sonra verdiği ifadelerde 'üzgünüm', 'pişmanım' ifadesi yok. Avukatımız bunu duruşmada dile getirdiğinde yaklaşık 8 defa pişman olduğunu söyledi. Sürekli kendi hatasını başkasına atmaya çalışıyor, kör nokta açıklaması yapıyor. Aracında anlık izleme bulunan kamera var. Biz bu süreci sonuna kadar devam ettireceğiz. Bütün gücümüzle bu işin takipçisi olacağız" diye konuştu.

Kirazlı, "Çıkacak sonuç vicdanları rahatlatacaksa 'Adalet yerini bulmuştur' diyeceğiz. İnsanların içi rahat etmeyecekse de süreç nereye kadar giderse gitsin takipçisi olacağız" dedi.

Anne Kirazlı'dan ikinci teker iddiası

Anne Ayşe Özlem Kirazlı ise kaza öncesinde servis şoförü ve hostes hakkında yaklaşık 6-7 ay boyunca şikayette bulunduğunu söyledi. Her gün aynı ihmallerle karşılaştıklarını ileri süren Kirazlı, "Ben yaklaşık 6-7 ay boyunca çocuğumu o servise bindirdim, indirdim. Şoför, 'Anne nereden biliyor, benimle hiç muhatap olmadı' dedi. Acaba onunla değil de kimle muhatap olmuşum?" ifadelerini kullandı.

Kazanın oluş biçimine de değinen anne Kirazlı, dedenin uyarısına rağmen aracın ikinci tekerinin de oğlunun üzerinden geçtiğini iddia etti. Kirazlı, "Ben otopsi raporunu detaylı inceledim. Eşim ve uzmanlar da inceledi. Kanaatimiz, ikinci teker üzerinden geçmeseydi oğlumun hayatta olacağı yönünde" dedi.