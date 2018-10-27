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Metehan Başar dünya şampiyonu

Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda milli güreşçi Metehan Başar, altın madalya kazandı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 22:09
Metehan Başar dünya şampiyonu

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Papp Laszlo Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, grekoromen stil 87 kilo finalinde Metehan Başar, Ukraynalı Zhan Beleniuk ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibini 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Birinci turda Kanadalı Phillip Raweriio Barreiro'yu 9-0, ikinci turda Cezayirli Adem Boudjemline'yi 3-2 yenen, çeyrek finalde ise Gürcü Roberti Kobliashvili ile 1-1 sona eren mücadelede son puanı aldığı için adını yarı finale yazdıran Metehan, yarı finalde Rus Bekkhan Ozdoev'i 2-1 yenerek finale yükselmişti.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 22:09
  1. Macaristan
  2. Metehan Başar
  3. Dünya Güreş Şampiyonası

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