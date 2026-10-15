AB’nin 7 yıllık bütçesinde kriz! Merz’den kesinti çağrısı

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Avrupa Birliği’nin 2028-2034 dönemini kapsayan bütçesine ilişkin müzakerelerin oldukça zorlu geçtiğini belirterek, Avrupa Komisyonunun önerdiği bütçenin önemli ölçüde küçültülmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği’nin gelecek yedi yıllık mali planı üzerinde üye ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları sürerken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’den bütçeye ilişkin harcama ve önceliklerin yeniden değerlendirilmesi çağrısı geldi.

Merz, Brüksel’de düzenlenen AB Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, bütçe konusunda tarafların pozisyonlarının birbirinden oldukça uzak olduğunu belirtti.

Avrupa’nın egemenliğini ve hareket kabiliyetini korumasının önemine işaret eden Merz, Birliğin gelecekteki mali yapısına ilişkin müzakerelerin son derece güç ilerlediğini ifade etti.

ORTAK BÜTÇENİN KÜÇÜLTÜLMESİNİ İSTEDİ

AB dönem başkanlığını yürüten İrlanda’nın sunduğu bütçe teklifini yetersiz bulan Merz, ortak bütçenin Avrupa Komisyonunun önerisine kıyasla önemli ölçüde azaltılması gerektiğini dile getirdi.

Hiçbir AB üyesi ülkenin önerilen bütçenin gerektirdiği katkı payını karşılayabilecek durumda olmadığını savunan Merz, mevcut teklifin yürürlükteki Çok Yıllı Mali Çerçeve kapsamında finanse edilen tutarın yüzde 50’sinden fazla olduğuna dikkati çekti.

Merz, yakın zamanda uzlaşma sağlanmasını beklemediğini ancak yıl sonuna kadar bütçe konusunda bir sonuca ulaşılmasını istediklerini kaydetti.

BÜROKRASİ VE REKABET ÖNCELİKLER ARASINDA

Avrupa’daki bürokrasinin azaltılması ile AB’nin mali yapısının birbiriyle bağlantılı olduğunu vurgulayan Merz, aşırı bürokrasinin önemli ölçüde azaltılamaması halinde bütçe kaynaklarının tartışılmasının anlamını yitireceğini belirtti.

Zirvede Birliğin geleceğine yönelik önceliklerin de ele alınacağını aktaran Merz, rekabet gücünün artırılması ve savunmanın güçlendirilmesinin öne çıkan başlıklar olduğunu ifade etti.

UKRAYNA’YA DESTEĞİN ARTIRILMASINI İSTEDİ

Ukrayna’daki savaşa da değinen Merz, Kiev yönetimine uzun vadeli destek sağlanabilmesi için ülkeye aktarılan fonların artırılması gerektiğini söyledi.

Almanya’nın Ukrayna’ya desteğini sürdüreceğini belirten Merz, bu desteğin yalnızca Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü korumaya yönelik olmadığını, Rusya’nın baskısı altındaki Avrupa’nın siyasi düzeninin savunulmasını da kapsadığını kaydetti.