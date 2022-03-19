  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Biyografi Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli kaç yaşında?
Biyografi

Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli kaç yaşında?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mert Öcal geliyor. Peki, Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mert Öcal’ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...

Yeniakit Publisher
2022-03-19 10:14:00 - 2022-03-19 10:14:22
Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli kaç yaşında?

Mert Öcal 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu. Son olarak 15 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2022: All Star yarışmasında yine Ünlüler takımında mücadele etmektedir.

Mert Öcal hangi dizi ve filmlerde oynadı?

2022 - Survivor 2022: All Star

2021 - Survivor Panorama

2021 - Sen Çal Kapımı

2020 - Survivor 2020

2019-2020 - Arka Sokaklar (Tarık Erdem)

2017 - Savaşçı (Baran)

2015-2016 - Aşk Yeniden (Ertan)

2017 - İsimsizler (Tufan Aslan Kalender)

2013 - Bizim Okul

2011 - Doktorlar

2008 - Görgüsüzler

2007 - Yabancı Damat

2007 - Hırsız Polis

2007 - Oyun Bitti

2006 - Rüyalarda Buluşuruz

2005 - Nehir

2005 - Asla Unutma

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay