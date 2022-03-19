Mert Öcal kimdir? Mert Öcal nereli kaç yaşında?
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mert Öcal geliyor. Peki, Mert Öcal kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Mert Öcal’ın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...
Mert Öcal 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Yabancı Damat, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz, İsimsizler, Aşk Yeniden gibi çeşitli dizilerde rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynadı. 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu. Son olarak 15 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2022: All Star yarışmasında yine Ünlüler takımında mücadele etmektedir.
Mert Öcal hangi dizi ve filmlerde oynadı?
2022 - Survivor 2022: All Star
2021 - Survivor Panorama
2021 - Sen Çal Kapımı
2020 - Survivor 2020
2019-2020 - Arka Sokaklar (Tarık Erdem)
2017 - Savaşçı (Baran)
2015-2016 - Aşk Yeniden (Ertan)
2017 - İsimsizler (Tufan Aslan Kalender)
2013 - Bizim Okul
2011 - Doktorlar
2008 - Görgüsüzler
2007 - Yabancı Damat
2007 - Hırsız Polis
2007 - Oyun Bitti
2006 - Rüyalarda Buluşuruz
2005 - Nehir
2005 - Asla Unutma